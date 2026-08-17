Nvidia инвестирует $1,5 млрд в дата-центр для OpenAI

Nvidia согласилась гарантировать до $105 млрд арендных платежей за крупный дата-центр OpenAI в Огайо, который будет строить SB Energy, поддерживаемый SoftBank. Кроме того, производитель чипов инвестирует $1,5 млрд в SB Energy и получит возможность обеспечить проект вычислительной инфраструктуры мощностью до 8 ГВт.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

SB Energy построит, будет владеть и управлять кампусом, а OpenAI будет арендовать его в течение 20 лет. Nvidia выступит финансовым гарантом части обязательств OpenAI, что должно помочь обеспечить финансирование одного из крупнейших проектов ИИ-инфраструктуры в США.

Дата-центр будут возводить в округе Пайк, штат Огайо. Начальная мощность объекта составит 4,25 ГВт, а вводить его в эксплуатацию планируется поэтапно с 2028 года.

Nvidia будет эксклюзивно поставлять для кампуса вычислительную инфраструктуру для искусственного интеллекта. Компания также предоставит финансовую поддержку, связанную с землей, электроснабжением и строительством начальной очереди, и сможет обеспечить еще 3,75 ГВт мощностей.

Для Nvidia такая модель означает не только инвестиции в дата-центры, но и поддержку будущего спроса на собственные чипы: компания финансирует инфраструктуру, где будет использоваться ее оборудование. Reuters отмечает, что такая схема одновременно привлекает внимание из-за тесных финансовых связей между производителем чипов и его крупными клиентами.

SoftBank и SB Energy также планируют создать не менее 10 ГВт новых генерирующих мощностей. Еще $4,2 млрд должны быть направлены на развитие региональной электросети в партнерстве с AEP Ohio.

Масштаб энергетической части проекта показывает, как быстро развитие ИИ увеличивает спрос не только на чипы, но и на землю, электроэнергию и сетевую инфраструктуру. Именно дефицит доступных энергетических мощностей становится одним из ограничений строительства новых дата-центров.

Напомним, ранее OpenAI планировала арендовать дата-центр в Огайо с участием Nvidia и SoftBank. Тогда Nvidia также рассматривался как поставщик оборудования и финансовый гарант проекта.