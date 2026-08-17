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Nvidia владеет акциями SpaceX на $21 млрд: компания раскрыла свой инвестпортфель
Американский производитель чипов Nvidia сообщил о владении значительными пакетами акций в ключевых технологических компаниях: ее доля в аэрокосмической SpaceX Илона Маска оценивается почти в $21 млрд, а позиция в корпорации Intel достигла $30 млрд.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.
По состоянию на 30 июня Nvidia владела около 122,8 млн акций SpaceX и около 214,8 млн акций Intel.
Инвестиции в компании Маска и Intel
Обнародованные данные стали первым официальным раскрытием стоимости позиции Nvidia в SpaceX после того, как стартап xAI вошел в состав аэрокосмической компании перед ее выходом на биржу:
- Вклад в xAI и SpaceX: в 2025 году Nvidia вложила до $2 млрд в xAI из-за механизма долгового и акционерного финансирования, направленного на покупку ее процессоров для вычислительных проектов стартапа.
- Рост стоимости акций Intel: оценка доли Nvidia в Intel выросла с $9,5 млрд (показатель трех месяцев назад) до $30 млрд. Эта инвестиция стартовала в прошлом году, когда Nvidia вложила $5 млрд в Intel для совместной разработки чипов для ПК и дата-центров.
Кроме того, на конец второго квартала в инвестиционном портфеле Nvidia значатся доли в компаниях Coherent Corp., Generate Biomedicines Inc., Nebius Group NV, Nokia Corp. и Synopsys Inc.
Напомним, Nvidia привлекает $500 млрд частного капитала на развитие ИИ-инфраструктуры. Технологический гигант объявил о партнерстве с шестью финансовыми институтами для запуска платформ финансирования и расширения масштабов дата-центров.