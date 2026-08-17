Nvidia володіє акціями SpaceX на $21 млрд: компанія розкрила свій інвестпортфель

Американський виробник чипів Nvidia повідомив про володіння значними пакетами акцій у ключових технологічних компаніях: її частка в аерокосмічній SpaceX Ілона Маска оцінюється в майже $21 млрд, а позиція в корпорації Intel сягнула $30 млрд.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Станом на 30 червня Nvidia володіла близько 122,8 млн акцій SpaceX та близько 214,8 млн акцій Intel.

Інвестиції в компанії Маска та Intel

Оприлюднені дані стали першим офіційним розкриттям вартості позиції Nvidia у SpaceX після того, як стартап xAI увійшов до складу аерокосмічної компанії перед її виходом на біржу:

Внесок у xAI та SpaceX: у 2025 році Nvidia вклала до $2 млрд у xAI через механізм боргового та акціонерного фінансування, спрямованого на купівлю її процесорів для обчислювальних проєктів стартапу.

Зростання вартості акцій Intel: оцінка частки Nvidia в Intel зросла з $9,5 млрд (показник трьох місяців тому) до $30 млрд. Ця інвестиція стартувала торік, коли Nvidia вклала $5 млрд в Intel для спільної розробки чипів для ПК та дата-центрів.

Окрім того, станом на кінець другого кварталу в інвестиційному портфелі Nvidia значаться частки у компаніях Coherent Corp., Generate Biomedicines Inc., Nebius Group NV, Nokia Corp. та Synopsys Inc.

Нагадаємо, Nvidia залучає $500 млрд приватного капіталу на розвиток ШІ-інфраструктури. Технологічний гігант оголосив про партнерство з шістьма фінансовими інституціями для запуску платформ фінансування та розширення масштабів дата-центрів.