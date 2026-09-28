Російська атака пошкодила виробництво Pegasus Arms: компанія зупинила роботу

Виробник безпілотників Pegasus Arms призупинив виробництво на невизначений термін через пошкодження виробничого цеху внаслідок російської балістичної атаки. Це вже другий удар по виробничих потужностях компанії.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву компанії.

Pegasus Arms призупинила виробництво

Українська компанія ТОВ "Пегас Армс", яка виробляє безпілотники, призупинила роботу на невизначений термін через пошкодження виробничого цеху внаслідок російського ракетного удару.

У ніч із 23 на 24 вересня 2026 року російські війська атакували підприємство балістичними ракетами. Унаслідок удару виробничий цех БпЛА зазнав суттєвих пошкоджень.

Це вже друга атака на виробничі потужності компанії. Після попереднього удару 2 вересня 2025 року виробництво перенесли на нову локацію, після чого його вдалося відновити.

Наразі роботу підприємства знову призупинено. У компанії зазначили, що строки відновлення виробництва поки не визначені.

Що відомо про компанію

Pegasus Arms - українська defence-tech компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві важких ударних безпілотних авіаційних комплексів (БпАК), зокрема багаторазових дронів-бомберів.

Компанія представила оновлену розробку та бренд Pegasus Arms у жовтні 2023 року. У січні 2024 року безпілотний комплекс компанії отримав допуск до експлуатації у Збройних силах України.

Ключовою розробкою Pegasus Arms є ударний безпілотник Pegasus Arms 25. Компанія заявляє про його стійкість до впливу засобів радіоелектронної боротьби та високу живучість.

У 2026 році Pegasus Arms почала співпрацю з німецькою технологічною компанією Rohde & Schwarz. Сторони домовилися про інтеграцію розвідувальних систем у безпілотні авіаційні комплекси.

Засновником і директором ТОВ "Пегас Армс" є Ігор Мартиненков. Компанія входить до оборонного холдингу Martyn Tech.