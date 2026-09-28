Майно ліквідованих шахт та уранових підприємств передадуть громадам: чому це важливо

Уряд подає до Верховної Ради законопроєкт про передачу нерухомого майна державних вугледобувних, вуглепереробних підприємств та підприємств з видобутку і переробки уранових руд із державної у комунальну власність.

Як пише Dilo, про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, це один із кроків у продовженні трансформації вугільних регіонів.

Передача такого майна територіальним громадам дозволить забезпечити його ефективне використання відповідно до місцевих потреб. Це також допоможе залучити донорів та потенційних інвесторів для розвитку територій колишніх шахт.

"Розраховуємо на підтримку парламентом цього законопроєкту, який прискорить перетворення шахтарських громад на осередки добробуту і розвитку", – зазначив Шмигаль.

раніше повідомлялося, що Міненерго готує державні вугледобувні підприємства до передачі Фонду державного майна та подальшої приватизації. Влада розраховує знайти для шахт приватних інвесторів, тоді як збиткові підприємства, які вже ліквідують, закриватимуть окремо.