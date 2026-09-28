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Новости
Дата публикации

Имущество ликвидированных шахт и урановых предприятий передадут общинам: почему это важно

добыча угля, каска
Правительство готовит передачу имущества шахт в коммунальную собственность/Фото: istock

Правительство представляет в Верховную Раду законопроект о передаче недвижимого имущества государственных угледобывающих, углеперерабатывающих предприятий и предприятий по добыче и переработке урановых руд из государственной в коммунальную собственность.

Как пишет Dilo, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмигаль.

По его словам, это один из шагов по продолжению трансформации угольных регионов.

Передача такого имущества территориальным общинам позволит обеспечить его эффективное использование в соответствии с местными потребностями. Это также поможет привлечь доноров и потенциальных инвесторов для развития бывших шахт.

"Рассчитываем на поддержку парламентом этого законопроекта, который ускорит превращение шахтерских общин в центры благосостояния и развития", - отметил Шмигаль.

ранее сообщалось, что Минэнерго готовит государственные угледобывающие предприятия к передаче Фонда государственного имущества и последующей приватизации. Власти рассчитывают найти для шахт частных инвесторов, тогда как уже ликвидирующие убыточные предприятия будут закрывать отдельно.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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