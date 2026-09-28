Украинское зерно составило всего 7% грузов в Констанце за более чем два месяца

С начала нового сезона через румынский порт Констанца прошло около 8 млн. тонн грузов, однако на транзитное украинское зерно пришлось лишь около 550 тыс. тонн, или почти 7% от общего объема.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на latifundist.

По словам эксперта AGRIColumn Цезаря Георге, с 1 июля через Констанцу прошло около 7,3 млн. тонн грузов румынского происхождения. Еще около 550 тыс. тонн составляло украинское транзитное зерно, остальные пришлись на грузы из Молдовы.

При этом порт перевалил около 8 млн. тонн всего за два месяца и одну неделю, хотя его мощности одновременного хранения составляют примерно 2 млн. тонн. Это означает высокую скорость вращения грузов в порту.

Румыния наращивает собственный зерновой экспорт

В то же время, Румыния активно вывозит собственное зерно через Констанцу. Страна уже экспортировала более 3,5 млн. тонн пшеницы.

По оценке Георге дополнительно около 500–550 тыс. тонн Румыния может поставить по результатам алжирского тендера. В таком случае ее экспорт пшеницы приблизится к 4 млн. тонн, а к завершению сезона может достичь 9 млн. тонн.

Румынская пшеница на условиях FOB Констанца котируется на уровне $287–290 за тонну. На внутреннем физическом рынке зерно с доставкой в порт оценивается примерно в €235 за тонну, а пшеницу с протеином 12,5% — в €240.

Дальнейшего существенного роста цен Георге не ожидает из-за увеличения предложения зерна из стран Южного полушария.

Для Украины Констанца остается одним из альтернативных маршрутов экспорта, однако нынешние объемы показывают, что основную часть загрузки порта формируют не украинские грузы.

Напомним, румынский перевозчик GFR недавно увеличил перевозку украинского зерна в Констанцу: количество задействованных поездов выросло с пяти до семи, а компания планирует добавить еще несколько после ремонта вагонов.

Добавим, что использование этого маршрута усложняет высокая стоимость логистики через Констанцу — участники рынка оценивали ее примерно в $60–70 на тонну.