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Новости
Дата публикации

Премьер-министр Корецкий подтвердил планы повысить НДС: почему правительство идет на такой шаг

НДС
Сергей Корецкий отметил, что речь идет о повышении НДС на 1% – такое предложение содержится в проекте закона о государственном бюджете на 2027 год.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий пояснил, что повышение налога на добавленную стоимость (НДС) на 1% в проекте госбюджета на 2027 год необходимо для страхования бизнеса от военных рисков.

Как пишет Dilo, об этом глава правительства сказал в интервью ТСН.Неделя.

Он рассказал, что повышение налога заложено в проекте бюджета на 2027 год.

"В госбюджете заложили непопулярное решение, в том числе небольшое повышение налога. НДС. Других источников, к сожалению, нет", - заявил Корецкий.

По его словам, дополнительные средства хотят направить в специальный фонд для страхования бизнеса от военных рисков.

При этом Министерство экономики и окружающей среды предлагает создать специальный страховой фонд для компенсации бизнеса активов, утраченных из-за российских обстрелов. Его объем может составить $2–3 млрд, а одним из источников финансирования рассматривается повышение базовой ставки НДС на один процентный пункт — с нынешних 20% до 21%.

Украина планирует внести в фонд около $1 млрд, а еще $4 млрд рассчитывает получить от международных партнеров.

"Таким образом, общий фонд может составить около $5 млрд. Его планируют использовать для быстрой компенсации бизнеса ущерба от ракетных и дроновых атак", - пояснил Корецкий.

Он подчеркнул, что по вопросу повышения НДС правительство еще будет общаться с народными депутатами и бизнесом.

"Потому что мы не можем приходить к партнерам и просто по каждому из вопросов закрывать все этими потребностями. Я считаю, что это по-партнерски, когда государство вносит свой вклад и показывает, что, несмотря ни на что, мы боремся за наш суверенитет, а дальше мы просим партнеров умножить наш взнос в четыре миллиарда, чтобы дать нам дополнительно четыре миллиарда, дать нам дополнительно четыре миллиарда, скорую компенсацию страховых случаев", – отметил премьер.

Он добавил, что международные партнеры Украины эту идею поддерживают.

Напомним, 15 сентября правительство одобрило и передало в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2027 год. На безопасность и оборону в нем предусмотрено 4,885 трлн. грн. — почти 44% ВВП, а финансирование программ поддержки бизнеса планируют увеличить почти вдвое, до 96 млрд. грн.

При этом правительство заложило в государственный бюджет на 2027 год доходы от повышения для украинцев НДС и акцизов, но их введение еще одобрит Верховная Рада, где этот вопрос до сих пор остается дискуссионным.

Автор:
Светлана Манько

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