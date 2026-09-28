Компанія YASNO вирішила вийти з бізнесу зарядних станцій для електромобілів

ТОВ "ЯСНО Енергоефективність", що працює під брендом YASNO, вирішило вийти з бізнесу електрозарядних станцій.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву компанії.

Рішення ухвалили після регулярного перегляду портфеля напрямів, інвестицій та операційних пріоритетів, аби зосередити ресурси на найефективніших завданнях.

У компанії зазначили, що мережа YASNO E-Mobility є сформованим самостійним бізнесом із власною клієнтською базою та операційною моделлю, однак її масштабування вимагає окремого фокусу та інвестицій, які відрізняються від поточної стратегії бренду.

На чому зосередиться компанія

Управлінські та фінансові ресурси ТОВ "ЯСНО Енергоефективність" спрямує на інші ключові напрями:

реалізацію енергосервісних проєктів;

розвиток розподіленої генерації;

розвиток цифрових рішень для управління енергетичним обладнанням та енергоефективності YASNO Power.

Під час передачі станцій і даних пріоритетами компанії залишаються безперервна робота зарядної інфраструктури та виконання всіх зобов'язань перед клієнтами й партнерами.

Що відомо про YASNO

YASNO — бренд операційного холдингу D.Solutions (входить до Групи ДТЕК), під яким постачають електроенергію та природний газ, встановлюють сонячні станції, системи накопичення енергії на базі EMS-системи YASNO Power, а також впроваджують інші продукти для побутових і бізнес-клієнтів.

Станом на серпень 2026 року компанія є найбільшим постачальником електрики в Україні за обсягом реалізації. Вона обслуговує близько 2,5 млн побутових клієнтів у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях і понад 64 тисячі бізнес-клієнтів по всій країні. Також під брендом працює 26 енергоофісів для офлайн-обслуговування клієнтів у Києві, Дніпрі, Полтаві, Львові, Одесі та Вінниці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки згорів один із складів енергопостачальної компанії YASNO. Компанія втратила частину обладнання.