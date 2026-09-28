Українці масово купують золото: попит різко зріс

На тлі зростання світових цін на золото українці у серпні 2026 року активізували операції з дорогоцінним металом. У серпні зріс попит на золото, причому купівля фізичного металу стала найбільшою за останні п’ять місяців.

Як пише Dilo, про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

За його словами, світові ціни золота у серпні зросли, і українці підключились до купівлі також.

Попит на золото

У серпні чистий попит на безпоставочне золото становив $1,74 млн, або близько 399 тройських унцій.

Чистий попит на фізичне золото сягнув $101 тис., або близько 23 тройських унцій. Це максимальний показник за останні п’ять місяців.

За січень-серпень 2026 року чистий попит українців на безпоставочне золото становив $33,7 млн.

Для порівняння, за аналогічний період 2025 року цей показник становив лише $2,3 млн. Тобто у грошовому вираженні попит зріс майже у 15 разів.

Водночас ситуація з фізичним золотом протилежна. За вісім місяців 2026 року чистий попит становив лише $249 тис., тоді як за аналогічний період минулого року — $3,47 млн.

Натомість на ринку фізичного срібла зберігається чистий продаж, хоча його темпи сповільнилися до мінімуму за останні п’ять місяців.

У серпні чистий продаж фізичного срібла становив $144 тис.

За наведеними даними, за вісім місяців показник чистого продажу срібла становив $1,83 млн.

Нагадаємо, з 2020 року в Україні державне клеймування пройшли 35,8 млн ювелірних виробів із дорогоцінних металів загальною вагою 83,2 тонни. У 2026 році державну пробу вже отримали 1,1 млн прикрас, але середньомісячний показник на 18% нижчий, ніж торік.