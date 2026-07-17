Українці переходять із срібла на золото: що відбувається з ринком прикрас

З 2020 року в Україні державне клеймування пройшли 35,8 млн ювелірних виробів із дорогоцінних металів загальною вагою 83,2 тонни. У 2026 році державну пробу вже отримали 1,1 млн прикрас, але середньомісячний показник на 18% нижчий, ніж торік.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Державне пробірне клеймо підтверджує, що прикраса пройшла контроль і відповідає заявленій пробі дорогоцінного металу. Продаж ювелірних виробів без такого клейма в Україні заборонений. Імпортні прикраси для продажу в Україні також мають проходити державний пробірний контроль.

Середня вага ювелірного виробу, який отримав державну пробу з 2020 року, становила 2,3 грама.

Перед повномасштабною війною державне клеймо щороку отримували понад 6,2 млн ювелірних виробів. У 2022 році ринок просів, але у 2023-2024 роках відновився і перевищив умовно довоєнні показники.

У 2023 році державну пробу отримали 6,4 млн прикрас, а у 2024 році — рекордні 7,3 млн. Водночас у 2025 році кількість виробів, які пройшли клеймування, скоротилася на 26% — до 5,4 млн одиниць.

Найбільше знизилося клеймування срібних виробів — на 32%. Кількість золотих прикрас із державною пробою скоротилася на 20%.

Із 35,8 млн виробів, проклеймованих з 2020 року:

20,8 млн були срібними;

15 млн — золотими;

7,2 тис. — платиновими;

один виріб був із паладію, він пройшов контроль у 2025 році.

Золото вперше обігнало срібло за кількістю проклеймованих виробів торік. У 2026 році ця тенденція посилилася: частка золотих прикрас становить 57%, срібних — 43%.

Для порівняння, у 2020 році 72% усіх проклеймованих виробів були срібними, а золото займало лише 28%.

В "Опендатабот" зазначають, що зміна структури частково пов’язана з ситуацією на ринку срібла. Кілька років поспіль попит на цей метал перевищує видобуток, оскільки срібло активно використовують у виробництві сонячних панелей, електромобілів, електроніки та напівпровідників. Через це ювелірна галузь конкурує за сировину з промисловістю.

У середньому 16% ювелірних виробів, які проходили державне клеймування за останні шість років, були імпортними. У 2026 році частка імпорту становить 14%.

Водночас ринок золотих прикрас майже повністю контролюють українські виробники. Лише близько 1% золотих виробів, які проходять державне клеймування, є імпортними.

На ринку срібних прикрас залежність від імпорту значно вища: майже кожен третій срібний виріб, що проходить державне клеймування в Україні, виготовлений за кордоном.

Нагадаємо, у червні світові ціни на золото впали до рекордно низького рівня за останні два місяці.