Украинцы переходят из серебра на золото: что происходит с рынком украшений

С 2020 года в Украине государственное клеймение прошли 35,8 млн. ювелирных изделий из драгоценных металлов общим весом 83,2 тонны. В 2026 году государственную пробу уже получили 1,1 млн украшений, но среднемесячный показатель на 18% ниже, чем в прошлом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабот".

Государственное пробирное клеймо подтверждает, что украшение прошло контроль и соответствует заявленной пробе драгоценного металла. Продажа ювелирных изделий без такого клейма в Украине запрещена. Импортные украшения для продаж в Украине также должны проходить государственный пробирной контроль.

Средний вес ювелирного изделия, получившего государственную пробу с 2020 года, составил 2,3 грамма.

Перед полномасштабной войной государственное клеймо ежегодно получало более 6,2 млн ювелирных изделий. В 2022 году рынок просел, но в 2023-2024 годах возобновился и превысил условно довоенные показатели.

В 2023 году государственную пробу получили 6,4 млн украшений, а в 2024 году — рекордные 7,3 млн. В то же время в 2025 году количество клеймящих изделий сократилось на 26% — до 5,4 млн единиц.

Больше всего снизилось клеймение серебряных изделий – на 32%. Количество золотых украшений с государственной пробой сократилось на 20%.

Из 35,8 млн. изделий, проклеймированных с 2020 года:

20,8 млн были серебряными;

15 млн - золотыми;

7,2 тыс. - платиновыми;

одно изделие было из палладия, оно прошло контроль в 2025 году.

Золото впервые обогнало серебро по количеству проклейменных изделий в прошлом году. В 2026 году эта тенденция усилилась: доля золотых украшений составляет 57%, серебряных – 43%.

Для сравнения, в 2020 году 72% всех проклейменных изделий были серебряными, а золото занимало всего 28%.

В "Опендатаботе" отмечают, что изменение структуры частично связано с ситуацией на рынке серебра. Несколько лет спрос на этот металл превышает добычу, поскольку серебро активно используют в производстве солнечных панелей, электромобилей, электроники и полупроводников. Поэтому ювелирная отрасль конкурирует за сырье с промышленностью.

В среднем 16% ювелирных изделий, проходивших государственное клеймение за последние шесть лет, были импортными. В 2026 году доля импорта составляет 14%.

В то же время, рынок золотых украшений почти полностью контролируют украинские производители. Только около 1% золотых изделий, проходящих государственное клеймение, являются импортными.

На рынке серебряных украшений зависимость от импорта значительно выше: почти каждое третье серебряное изделие, проходящее государственное клеймение в Украине, изготовлено за рубежом.

Напомним, в июне мировые цены на золото упали до рекордно низкого уровня за последние два месяца.