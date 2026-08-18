Минобороны ускоряет поставки топлива, питания и вещей для ВСУ: что изменилось

Министерство обороны Украины упростило процедуру тыловых закупок для нужд Сил обороны, убрав бюрократические преграды, ранее приводившие к задержкам в поставках горюче-смазочных материалов, продуктов питания и вещевого имущества.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Соответствующие нововведения утверждены в обновленной Инструкции по планированию тыловых закупок во время военного положения.

Почему возникали задержки

Ранее перед объявлением каждого тендера перечень тыловых товаров с предельными ценами нуждался в обязательном согласовании в министерстве. Если за время бюрократических процедур рыночная стоимость изменялась, весь перечень приходилось заново согласовывать, что тормозило отгрузку необходимого в воинские части.

Новые правила для горючего и других товаров

Изменения вводят более гибкий подход в зависимости от категории продукции:

Закупка горючего: для бензина, дизеля и авиационного керосина полностью отменено обязательное повторное согласование списков в случае колебания цен. Оборонное ведомство сможет закупать топливо по текущей рыночной стоимости, учитывая биржевые котировки и международные индикаторы (Platts, ARGUS).

Питание, одежда и смазочные материалы: для этих категорий установлен специальный предохранитель. Ожидаемая стоимость на тендере не должна превышать ориентировочную более чем на 10%. Возможную разницу будут покрывать благодаря экономии на закупках других позиций.

Как отметил заместитель минирода обороны Мстислав Баник, обновленный механизм позволит обеспечивать военных необходимым без задержек и одновременно исключит возможность искусственного завышения цен и нецелевого использования бюджетных ресурсов.

Напомним, маркетплейс оружия DOT-Chain Defence за год передал военным более 1,2 млн дронов и техники общей стоимостью 69,2 млрд грн, а средний срок поставки сократился до девяти дней.