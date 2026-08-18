Дроны с машинным зрением: Украина масштабирует использование искусственного интеллекта на фронте

Подразделения ВСУ применяют более 70 систем на основе искусственного интеллекта и машинного зрения для работы беспилотных систем. Всего в Украине более 200 компаний занимаются разработкой AI-дронов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

На государственном маркетплейсе оборонных технологий Brave 1 Market военным доступно 46 разработок в сфере искусственного интеллекта, в том числе системы распознавания целей, оптической стабилизации и автоматического донаведения.

Министерство обороны Украины определило цель — обеспечить машинным зрением и искусственным интеллектом 100% дронов, которые используются на фронте.

Как ИИ помогает дронам?

Искусственный интеллект и компьютерное зрение используют на разных этапах работы беспилотников: от навигации до определения целей.

Алгоритмы могут:

помогать дронам ориентироваться без GPS ;

анализировать изображения и определять технику и другие объекты;

удерживать цель при приближении даже при потере связи с оператором из-за работы средств радиоэлектронной борьбы.

При применении таковых систем окончательное решение о выборе цели и её поражения принимает человек.

Данные для обучения ИИ

Для работы AI -систем требуются большие массивы проверенных данных. Их используют в Brave 1 Dataroom – защищенной среде для разработчиков оборонных технологий.

По данным министерства, более 100 украинских компаний получили доступ к этой платформе и используют ее для обучения моделей искусственного интеллекта.

В Dataroom хранятся данные о разных типах целей, собранных при разных условиях: в разное время суток, при разной погоде и с помощью различных сенсоров, в том числе камер и тепловизоров. Это позволяет разработчикам проверять и совершенствовать AI решения на основе реальных сценариев.

Кроме того, Минобороны открыло украинским оборонным компаниям доступ к Avengers. Labs. Это платформа для тренировки ИИ-моделей для беспилотных систем на основе реальных данных с поля боя. Она содержит аннотированную датасет из 5 миллионов кадров, собранных на поле боя.