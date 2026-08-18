Дрони з машинним зором: Україна масштабує використання штучного інтелекту на фронті

Підрозділи ЗСУ застосовують вже понад 70 систем на основі штучного інтелекту та машинного зору для роботи безпілотних систем. Загалом в Україні понад 200 компаній займаються розробкою AI-дронів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

На державному маркетплейсі оборонних технологій Brave1 Market військовим доступні 46 розробок у сфері штучного інтелекту, зокрема системи розпізнавання цілей, оптичної стабілізації та автоматичного донаведення.

Наразі Міністерство оборони України визначило ціль — забезпечити машинним зором і штучним інтелектом 100% дронів, які використовуються на фронті.

Як ШІ допомагає дронам?

Штучний інтелект і комп’ютерний зір використовують на різних етапах роботи безпілотників: від навігації до визначення цілей.

Алгоритми можуть:

допомагати дронам орієнтуватися без GPS ;

аналізувати зображення та визначати техніку й інші об’єкти;

утримувати ціль під час наближення навіть за втрати зв’язку з оператором через роботу засобів радіоелектронної боротьби.

Під час застосування таких систем остаточне рішення щодо вибору цілі та її ураження ухвалює людина.

Дані для навчання ШІ

Для роботи AI-систем потрібні великі масиви перевірених даних. Їх використовують у Brave1 Dataroom — захищеному середовищі для розробників оборонних технологій.

За даними міністерства, вже понад 100 українських компаній отримали доступ до цієї платформи та використовують її для навчання моделей штучного інтелекту.

У Dataroom зберігаються дані про різні типи цілей, зібрані за різних умов: у різний час доби, за різної погоди та за допомогою різних сенсорів, зокрема камер і тепловізорів. Це дозволяє розробникам перевіряти та вдосконалювати AI-рішення на основі реальних сценаріїв.

Крім того, Міноборони відкрило українським оборонним компаніям доступ до Avengers Labs. Це платформа для тренування ШІ-моделей для безпілотних систем на основі реальних даних з поля бою. Вона містить анотований датасет із 5 мільйонів кадрів, зібраних на полі бою.