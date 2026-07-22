Українські військові технології зацікавили Пентагон: підписано угоду про дрони

Україна та Сполучені Штати підписали двосторонню заяву про наміри, яка створює основу для нового етапу оборонної співпраці у сфері безпілотних технологій. Домовленість передбачає можливість експорту українських бойових дронів до США для військових випробувань та оцінки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням повідомлення на "Радіо Свободу".

Про співпрацю у сфері бойових безпілотників

"Угоду укладено. Її підписали обидві сторони", - повідомив один із представників, який побажав залишитися неназваним.

За словами джерел, підписана заява про наміри встановлює рамки майбутньої співпраці між Києвом і Вашингтоном у сфері безпілотних систем та є першою подібною домовленістю між двома країнами.

Угода стала результатом кількамісячних переговорів щодо поглиблення оборонно-промислового партнерства. У США зацікавлені в отриманні доступу до українських технологічних рішень, які були розроблені та вдосконалені під час повномасштабної війни проти Росії.

Очікується, що домовленість створить офіційний механізм для передачі до США українських наземних, повітряних і морських безпілотних платформ для тестування та аналізу. Результати таких випробувань можуть у майбутньому вплинути на вимоги Пентагону щодо закупівель нових систем.

Водночас сама заява про наміри не є виробничим контрактом. Однак її розглядають як перший практичний крок до ширшої співпраці, яка в перспективі може включати спільне виробництво українських бойових безпілотників на території Сполучених Штатів.

Домовленість також відповідає зусиллям Пентагону щодо розвитку власних можливостей у сфері безпілотних систем у межах ініціативи «Домінування безпілотників».

Як зазначається, американські військові зможуть запитувати конкретні українські моделі дронів для випробувань і технічної оцінки, а не для безпосереднього бойового застосування.

Співпраця стала результатом понад чотирьох років активного розвитку української оборонної індустрії. За цей час Україна перетворилася на одного з провідних розробників доступних безпілотних систем, перевірених у реальних бойових умовах.

Йдеться, зокрема, про дрони-перехоплювачі, комплекси радіоелектронної боротьби та морські ударні безпілотні платформи.

Нагадаємо, раніше повідомлялось що ЄС дозволить Україні купувати британську зброю за рахунок кредиту на 60 мільярдів євро. Після тривалих переговорів сторони вийшли на фінальну пряму щодо підписання угоди, яка дозволить залучати кошти європейського кредиту для оплати замовлень у виробників із Великої Британії.