Украинские военные технологии заинтересовали Пентагон: подписано соглашение о дронах

Украина и Соединенные Штаты подписали двустороннее заявление о намерениях, которое создает основу нового этапа оборонного сотрудничества в сфере беспилотных технологий. Договоренность предусматривает возможность экспорта украинских боевых дронов в США для военных испытаний и оценок.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Радио Свободу".

О сотрудничестве в сфере боевых беспилотников

"Соглашение заключено. Ее подписали обе стороны", - сообщил один из представителей, пожелавший остаться неназванным.

По словам источников, подписанное заявление о намерениях устанавливает рамки будущего сотрудничества между Киевом и Вашингтоном в сфере беспилотных систем и является первой подобной договоренностью между двумя странами.

Соглашение стало результатом нескольких месяцев переговоров по углублению оборонно-промышленного партнерства. В США заинтересованы в получении доступа к украинским технологическим решениям, разработанным и усовершенствованным во время полномасштабной войны против России.

Ожидается, что договоренность создаст официальный механизм передачи в США украинских наземных, воздушных и морских беспилотных платформ для тестирования и анализа. Результаты таких испытаний могут в будущем повлиять на требования Пентагона по закупкам новых систем.

В то же время само заявление о намерениях не является производственным контрактом. Однако ее рассматривают как первый практический шаг к более широкому сотрудничеству, которое в перспективе может включать совместное производство украинских боевых беспилотников на территории Соединенных Штатов.

Соглашение также отвечает усилиям Пентагона по развитию собственных возможностей в сфере беспилотных систем в рамках инициативы "Доминирование беспилотников".

Как отмечается, американские военные смогут спрашивать конкретные украинские модели дронов для испытаний и технической оценки, а не для непосредственного боевого применения.

Сотрудничество стало результатом более четырех лет активного развития украинской оборонной индустрии. За это время Украина превратилась в одного из ведущих разработчиков доступных беспилотных систем, проверенных в реальных боевых условиях.

Речь идет, в частности, о дронах-перехватчиках, комплексах радиоэлектронной борьбы и морских ударных беспилотных платформах.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС позволит Украине покупать британское оружие за счет кредита на 60 миллиардов евро. После длительных переговоров стороны вышли на финальную прямую подписание соглашения, которое позволит привлекать средства европейского кредита для оплаты заказов у производителей из Великобритании.