ЕС позволит Украине покупать британское оружие за счет кредита в 60 миллиардов евро

Европейский Союз готовится разрешить Украине покупать вооружение у британских производителей за счет кредита на 60 миллиардов евро (69 миллиардов долларов), который блок выделяет Киеву на оборонные закупки. После месяцев переговоров стороны вышли на финишную прямую заключение соглашения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

По информации издания, официальное объявление о договоренности может состояться на следующей неделе — в понедельник на встрече стран так называемой «коалиции желающих» в Париже под руководством Великобритании и Франции. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен уже запланировала визит во французскую столицу для участия в этом мероприятии.

Условия финансирования и политический контекст

Соглашение не будет предусматривать фиксированный взнос для Лондона. Британское правительство будет осуществлять финансовые взносы каждый раз, когда Украина будет решать использовать кредитные средства для покупки военной техники у компаний Соединенного Королевства. Сумма зависит от стоимости конкретного контракта и расходов на обслуживание процентов.

Этот шаг рассматривается как примирительный жест со стороны Брюсселя, поскольку ранее сторонам не удалось договориться о присоединении Великобритании к оборонному фонду ЕС SAFE стоимостью 150 миллиардов евро. Тогда переговоры зашли в тупик из-за требований ЕС по фиксированной плате за доступ, против чего выступала Франция. Переговоры по кредиту для Украины продвигались гораздо легче, а за скорейшее подписание активно выступали Нидерланды.

Основные детали соглашения лидеры окончательно согласовали на полях саммита НАТО в Анкаре. Ожидается, что интеграция оборонных индустрий упростит Киеву получение дальнобойного оружия и противовоздушной обороны перед началом зимы.

В то же время более широкое объявление договоренностей, которое планировалось на саммите Украина-ЕС, отложили из-за политических изменений в Лондоне. После отставки Кира Стармера передача власти новому премьеру ожидается 20 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин направит €60 млрд помощи ЕС на оборону. Кабинет министров уже утвердил порядок использования этих средств Европейского Союза, привлеченных в рамках специального займа в поддержку оборонно-промышленной способности Украины в 2026-2027 годах.