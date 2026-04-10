ЕС и Британия готовят соглашение: Украина сможет покупать оружие за кредит в €90 млрд

Европейский Союз и Великобритания продвигаются в переговорах по участию Лондона в кредитной программе на 90 млрд. евро (105 млрд долл.) для Украины. Потенциальное соглашение позволит Киеву закупать британское вооружение, однако его реализация зависит от решения Венгрии, блокирующей выделение средств.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

€90 млрд для Украины

По их словам, стороны готовы перейти к формальному этапу переговоров по участию Лондона в механизме финансирования, если Венгрия после парламентских выборов в воскресенье перестанет блокировать выделение средств. Одним из условий потенциального соглашения может стать финансовый вклад Великобритании.

Эти договоренности рассматриваются как своеобразный компромисс после того, как предыдущие попытки привлечь Британию в оборонный фонд ЕС на 150 млрд евро завершились безрезультатно из-за споров о стоимости доступа.

В то же время, новый формат сотрудничества может существенно усилить обороноспособность Украины, упростив закупку британского оружия и углубив интеграцию оборонных отраслей Киева и Лондона.

В Европейской комиссии подтвердили факт переговоров, отметив, что продолжаются конструктивные обсуждения полноценного привлечения Великобритании к закупкам в рамках кредитной программы для Украины.

В настоящее время действующие правила предусматривают, что средства по этому кредиту могут использоваться для закупки вооружений вне ЕС только в случаях, когда аналогичная продукция отсутствует на европейском рынке или существует насущная потребность.

Хотя лидеры ЕС одобрили программу еще в декабре, ее реализация еще заблокирована Венгрией. Премьер-министр Виктор Орбан сделал вопрос Украины одним из ключевых в своей предвыборной кампании в преддверии голосования 12 апреля.

Орбан заявлял, что готов снять вето после возобновления поставок российской нефти через пострадавший трубопровод "Дружба". В то же время, результаты выборов могут изменить ситуацию, ведь, по опросам, его позиции ослабли.

На этом фоне вопрос финансирования для Украины приобретает все большую срочность: без новых поступлений средств страна уже в ближайшие месяцы может столкнуться с дефицитом ресурсов для содержания государственного аппарата и финансирования армии.

Блокировка 90 млрд евро кредита для Украины

Венгрия заблокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет возобновлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба", остановившийся в результате российского удара по Бродам во Львовской области 27 января.

Решение Будапешта было объявлено за считанные дни до четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения. В самом ЕС существует мнение, что такая позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вызвана предстоящими выборами, запланированными на 12 апреля.

Посол Венгрии выступил против механизма заимствования средств под гарантии бюджета Евросоюза.

Несмотря на то, что лидеры ЕС согласовали ссуду для Киева еще в декабре, для запуска процесса нужно согласие всех 27 стран-членов. Венгрия оказалась единственной, кто заблокировал решение, зная, что дефицит бюджета Украины начнется уже в апреле.

24 февраля Совет Европейского Союза по общим вопросам одобрил два законопроекта, открывающих путь к предоставлению Украине кредита на 90 млрд евро, однако третий необходимый документ – изменения в долгосрочный бюджет ЕС – остается заблокированным Венгрией.

Лидеры Европейского Союза во время саммита в Брюсселе 19 марта не смогли прийти к согласию по разблокированию кредита 90 млрд евро для Украины. Несмотря на то, что большинство глав государств высказались за немедленное предоставление средств, Венгрия и Словакия выступили против.

Президент Владимир Зеленский уверен, что Европейский Союз сможет найти альтернативное решение по предоставлению Украине средств на финансирование армии, если не удастся разблокировать согласованный кредит в 90 млрд евро. Он подчеркнул, что Украина будет благодарна, если европейцы смогут разблокировать этот формат, ведь отсутствие кредита от ЕС - это риск для всех.