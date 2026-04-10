ЄС і Британія готують угоду: Україна зможе купувати зброю за кредит у €90 млрд

Європейський Союз і Велика Британія просуваються в переговорах щодо участі Лондона у кредитній програмі на 90 млрд євро (105 млрд доларів) для України. Потенційна угода дозволить Києву закуповувати британське озброєння, однак її реалізація залежить від рішення Угорщини, яка наразі блокує виділення коштів.

Як пише Delo.ua, про це інформує Bloomberg з посиланням на власні джерела.

€90 млрд для України

За їхніми словами, сторони готові перейти до формального етапу переговорів щодо участі Лондона в механізмі фінансування, якщо Угорщина після парламентських виборів у неділю припинить блокувати виділення коштів. Однією з умов потенційної угоди може стати фінансовий внесок Великої Британії.

Ці домовленості розглядаються як своєрідний компроміс після того, як попередні спроби залучити Британію до оборонного фонду ЄС на 150 млрд євро завершилися безрезультатно через суперечки щодо вартості доступу.

Водночас новий формат співпраці може суттєво посилити обороноздатність України, спростивши закупівлю британської зброї та поглибивши інтеграцію оборонних галузей Києва і Лондона.

У Європейській комісії підтвердили факт переговорів, зазначивши, що тривають конструктивні обговорення щодо повноцінного залучення Великої Британії до закупівель у межах кредитної програми для України.

Наразі чинні правила передбачають, що кошти з цього кредиту можуть використовуватися для закупівлі озброєнь поза межами ЄС лише у випадках, коли аналогічна продукція відсутня на європейському ринку або існує нагальна потреба.

Хоча лідери ЄС схвалили програму ще в грудні, її реалізація досі заблокована Угорщиною. Прем’єр-міністр Віктор Орбан зробив питання України одним із ключових у своїй передвиборчій кампанії напередодні голосування 12 квітня.

Орбан заявляв, що готовий зняти вето після відновлення постачання російської нафти через трубопровід "Дружба", який зазнав пошкоджень. Водночас результати виборів можуть змінити ситуацію, адже, за опитуваннями, його позиції послабилися.

На цьому тлі питання фінансування для України набуває дедалі більшої терміновості: без нових надходжень коштів країна вже найближчими місяцями може зіткнутися з дефіцитом ресурсів для утримання державного апарату та фінансування армії.

Блокування 90 млрд євро кредиту для України

Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", який зупинився внаслідок російського удару по Бродах у Львівській області 27 січня.

Рішення Будапешта було оголошене за лічені дні до четвертих роковин повномасштабного російського вторгнення. В самому ЄС існує думка, що така позиція прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана викликана майбутніми виборами, які заплановані на 12 квітня.

Посол Угорщини в ЄС виступив проти механізму запозичення коштів під гарантії бюджету Євросоюзу.

Попри те, що лідери ЄС узгодили позику для Києва ще в грудні, для запуску процесу потрібна згода всіх 27 країн-членів. Угорщина виявилася єдиною, хто заблокував рішення, знаючи, що дефіцит бюджету України почнеться вже у квітні.

24 лютого Рада Європейського Союзу з загальних питань схвалила два законопроєкти, що відкривають шлях до надання Україні кредиту на 90 млрд євро, проте третій необхідний документ – зміни до довгострокового бюджету ЄС – залишається заблокованим Угорщиною.

Лідери Європейського Союзу під час саміту в Брюсселі 19 березня не змогли дійти згоди щодо розблокування кредиту 90 млрд євро для України. Попри те, що більшість глав держав висловилися за негайне надання коштів, Угорщина та Словаччина виступили проти.

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Європейський Союз зможе знайти альтернативне рішення щодо надання Україні коштів на фінансування армії, якщо не вдасться розблокувати узгоджений кредит у 90 млрд євро. Він підкреслив, що Україна буде вдячна якщо європейці зможуть розблокувати цей формат, адже відсутність кредиту від ЄС - це ризик для всіх.