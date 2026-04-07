Кредит Україні на 90 млрд від ЄС: перший транш буде одразу після скасування вето Угорщини

Європейська комісія продовжує готувати супроводжуючі документи щодо надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро, щоб здійснити перший транш одразу після того, як Угорщина скасує своє вето.

Як пише Delo.ua, про це повідомив речник Європейської комісії з економічних питань Балаш Уйварі, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, наразі в Європейській комісії продовжується робота над супроводжуючими документами.

"Нам потрібно прийняти ще кілька документів. Наприклад, буде Меморандум про взаєморозуміння, який ляже в основу нової програми макрофінансової допомоги Україні. Буде оновлено Ukraine facility, що лежить в основі механізму допомоги Україні і буде важливим каналом для розподілу частини допомоги. І зрештою, нам також потрібно розробити те, що ми називаємо кредитною угодою між Україною та нами", – пояснив речник Єврокомісії.

Він додав, що ЄС працює над тим, щоб перерахувати Україні перший транш якомога швидше

"Ми очікуємо, що всі держави-члени виконають це зобов'язання. Важливий крок було зроблено на минулому тижні, коли ми дали "зелене світло" тому, що ми називаємо Стратегією фінансування України. Цей документ вносить більше ясності щодо того, які потреби є в України цього року, скільки потрібно в галузі оборони, скільки потрібно в галузі бюджетної підтримки. Тож тепер цей документ передано до Ради, і ми чекаємо на їхнє схвалення", – підкреслив Уйварі.

Блокування 90 млрд євро кредиту для України

Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", який зупинився внаслідок російського удару по Бродах у Львівській області 27 січня.

Рішення Будапешта було оголошене за лічені дні до четвертих роковин повномасштабного російського вторгнення. В самому ЄС існує думка, що така позиція прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана викликана майбутніми виборами, які заплановані на 12 квітня.

Посол Угорщини в ЄС виступив проти механізму запозичення коштів під гарантії бюджету Євросоюзу.

Попри те, що лідери ЄС узгодили позику для Києва ще в грудні, для запуску процесу потрібна згода всіх 27 країн-членів. Угорщина виявилася єдиною, хто заблокував рішення, знаючи, що дефіцит бюджету України почнеться вже у квітні.

24 лютого Рада Європейського Союзу з загальних питань схвалила два законопроєкти, що відкривають шлях до надання Україні кредиту на 90 млрд євро, проте третій необхідний документ – зміни до довгострокового бюджету ЄС – залишається заблокованим Угорщиною.

Лідери Європейського Союзу під час саміту в Брюсселі 19 березня не змогли дійти згоди щодо розблокування кредиту 90 млрд євро для України. Попри те, що більшість глав держав висловилися за негайне надання коштів, Угорщина та Словаччина виступили проти.

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Європейський Союз зможе знайти альтернативне рішення щодо надання Україні коштів на фінансування армії, якщо не вдасться розблокувати узгоджений кредит у 90 млрд євро. Він підкреслив, що Україна буде вдячна якщо європейці зможуть розблокувати цей формат, адже відсутність кредиту від ЄС - це ризик для всіх.