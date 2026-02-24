Підтримка України: Європарламент затвердив кредит на 90 млрд євро

24 лютого 2026 року Європейський парламент підписав кредит для України на суму 90 мільярдів євро.

Як пише Delo.ua, про це повідомила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола.

За словами Мецоли, ці кошти будуть спрямовані на забезпечення безперервного функціонування ключових державних сервісів, зміцнення обороноздатності України та посилення спільної безпеки й свободи в Європі.

Президентка Європарламенту підкреслила, що фінансування має сприяти досягненню справедливого і тривалого миру, а також закріпленню європейського майбутнього України.

Раніше повідомлялось, що ЄС підпише угоду про надання Україні 90 млрд євро кредитної підтримки на 2026-2027 роки під час спеціального засідання Європейського парламенту з нагоди річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Допомога Україні в 90 млрд євро

Нагадаємо, 19 грудня 2025 року лідери Європейського союзу досягли угоди щодо надання Україні фінансової підтримки в розмірі 90 мільярдів євро протягом 2026−2027 років.

Як повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, Україна отримає безвідсотковий кредит. ЄС водночас продовжить утримувати російські активи замороженими, доки країна-агресор не виплатить компенсацію Україні.

Лідери ЄС вирішили позичити кошти Україні протягом наступних двох років за рахунок бюджету ЄС, замість використання заморожених російських активів, обійшовши розбіжності щодо безпрецедентного плану фінансування Києва російськими суверенними коштами.

14 січня 2026 року Європейська Комісія офіційно представила законодавчу базу для виділення Україні макрофінансової допомоги у розмірі 90 млрд євро. Пакет ініціатив розрахований на 2026–2027 роки і спрямований на стабілізацію бюджету та підтримку військового потенціалу країни.

4 лютого Рада ЄС погодила правову базу для надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки. Угода має на меті швидко дозволити виплату першого траншу на початку другого кварталу 2026 року.

11 лютого Європейський Парламент затвердив рішення про надання Україні фінансової допомоги у розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки. Кошти спрямовані на забезпечення безперервного функціонування державного бюджету та зміцнення оборонного потенціалу країни.