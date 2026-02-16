У ЄС повідомили, коли підпишуть кредит для України на 90 млрд євро

ЄС підпише угоду про надання Україні 90 млрд євро кредитної підтримки на 2026-2027 роки під час спеціального засідання Європейського парламенту з нагоди річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Як інформує Delo.ua, посилаючись на "Укрінформ", про це повідомила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола.

"Минулої середи Європейський парламент схвалив новий кредит для України на 90 мільярдів євро, який буде підписаний під час спеціального засідання парламенту 24 лютого, що знаменує річницю російського вторгнення", – сказала Мецола під час зустрічі з журналістами у Вільнюсі, де перебуває з візитом з нагоди Дня відновлення державності Литви.

За її словами, багато хто недооцінив стійкість України та Європи, помилково вважаючи, що війна зможе їх послабити.

Мецола підкреслила готовність ЄС відповідати за власну безпеку, що підтверджується мобілізацією 800 мільйонів євро на оборону та планами європейських країн-членів НАТО збільшити оборонні витрати до 5% від ВВП.

Допомога Україні в 90 млрд євро

Нагадаємо, 19 грудня 2025 року лідери Європейського союзу досягли угоди щодо надання Україні фінансової підтримки в розмірі 90 мільярдів євро протягом 2026−2027 років.

Як повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, Україна отримає безвідсотковий кредит. ЄС водночас продовжить утримувати російські активи замороженими, доки країна-агресор не виплатить компенсацію Україні.

Лідери ЄС вирішили позичити кошти Україні протягом наступних двох років за рахунок бюджету ЄС, замість використання заморожених російських активів, обійшовши розбіжності щодо безпрецедентного плану фінансування Києва російськими суверенними коштами.

14 січня 2026 року Європейська Комісія офіційно представила законодавчу базу для виділення Україні макрофінансової допомоги у розмірі 90 млрд євро. Пакет ініціатив розрахований на 2026–2027 роки і спрямований на стабілізацію бюджету та підтримку військового потенціалу країни.

4 лютого Рада ЄС погодила правову базу для надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки. Угода має на меті швидко дозволити виплату першого траншу на початку другого кварталу 2026 року.

11 лютого Європейський Парламент затвердив рішення про надання Україні фінансової допомоги у розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки. Кошти спрямовані на забезпечення безперервного функціонування державного бюджету та зміцнення оборонного потенціалу країни.