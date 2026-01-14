План на 2026-2027 роки: Урсула фон дер Ляєн розкрила деталі кредиту на €90 мільярдів для України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно представила законодавчу пропозицію щодо надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки. Проєкт реалізується у форматі посиленої співпраці за підтримки 24 країн-членів ЄС.

Як пише Delo.ua, посилаючись на Укрінформ, про це вона сказала на пресконференції у Брюсселі після завершення зустрічі колегії єврокомісарів.

За її словами, позика, з одного боку зробить Україну сильнішою на полі бою, а з іншого – забезпечить функціонування державних відомств та покриття бюджетних потреб.

Кошти будуть розподілені за стратегічними напрямками:

60 млрд євро спрямують на оборонну підтримку та посилення ЗСУ на полі бою.

спрямують на оборонну підтримку та посилення ЗСУ на полі бою. 30 млрд євро виділять на пряму бюджетну підтримку, впровадження реформ та модернізацію країни в межах підготовки до вступу в ЄС.

Окрему увагу приділено закупівлі зброї: пріоритет надаватиметься виробникам з ЄС та України. Якщо певну зброю неможливо закупити в зазначених країнах, її можна буде придбати в третіх країнах.

"30 мільярдів євро призначені для того, щоб допомогти Україні просунути реформи та модернізувати країну. Інвестиції також обумовлені реформами, спрямованими на наближення України до членства в Євросоюзі", – заявила фон дер Ляєн.

Водночас пропозиція Єврокомісії щодо репараційного кредиту залишається на столі переговорів.

"Також було дуже важливо надіслати суворе нагадування Росії. Ми залишаємо за собою право використовувати заморожені російські активи, і документи показують, що ці активи залишатимуться такими до закінчення війни та доки не будуть здійснені репарації. Ви також бачите це відображеним у тому факті, що Україні не доведеться повертати кредит, доки не будуть здійснені репарації", – додала очільниця Єврокомісії.

Допомога Україні в 90 млрд євро

Нагадаємо, 19 грудня 2025 року лідери Європейського союзу досягли угоди щодо надання Україні фінансової підтримки в розмірі 90 мільярдів євро протягом 2026−2027 років.

Як повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, Україна отримає безвідсотковий кредит. ЄС водночас продовжить утримувати російські активи замороженими, доки країна-агресор не виплатить компенсацію Україні.

Лідери ЄС вирішили позичити кошти Україні протягом наступних двох років за рахунок бюджету ЄС, замість використання заморожених російських активів, обійшовши розбіжності щодо безпрецедентного плану фінансування Києва російськими суверенними коштами.