План на 2026-2027 годы: Урсула фон дер Ляен раскрыла детали кредита на €90 миллиардов для Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен официально представила законодательное предложение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Проект реализуется в формате усиленного сотрудничества при поддержке 24 стран-членов ЕС.

об этом она сказала на пресс-конференции в Брюсселе после завершения встречи коллегии еврокомиссаров.

По ее словам, кредит, с одной стороны, сделает Украину сильнее на поле боя, а с другой – обеспечит функционирование государственных ведомств и покрытие бюджетных нужд.

Средства будут распределены по стратегическим направлениям:

будут направлены на оборонную поддержку и усиление ВСУ на поле боя. 30 млрд евро выделят на прямую бюджетную поддержку, внедрение реформ и модернизацию страны в рамках подготовки к вступлению в ЕС.

Отдельное внимание уделено закупкам оружия: приоритет будет предоставляться производителям из ЕС и Украины. Если определенное оружие невозможно закупить в этих странах, его можно будет приобрести в третьих странах.

"30 миллиардов евро предназначены для того, чтобы помочь Украине продвинуть реформы и модернизировать страну. Инвестиции также обусловлены реформами, направленными на приближение Украины к членству в Евросоюзе", – заявила фон дер Ляен.

В то же время, предложение Еврокомиссии по репарационному кредиту остается на столе переговоров.

"Также было очень важно прислать строгое напоминание России. Мы оставляем за собой право использовать замороженные российские активы, и документы показывают, что эти активы будут оставаться таковыми до окончания войны и пока не будут осуществлены репарации. Вы также видите это отраженным в том факте, что Украине не придется возвращать кредит, пока не будут проведены репарации".

Помощь Украине в 90 млрд евро

Напомним, 19 декабря 2025 года лидеры Европейского союза достигли соглашения о предоставлении Украине финансовой поддержки в размере 90 миллиардов евро в течение 2026-2027 годов.

Как сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, Украина получит беспроцентный кредит. ЕС в то же время продолжит удерживать российские активы замороженными, пока страна-агрессор не выплатит компенсацию Украине.

Лидеры ЕС решили ссудить средства Украине в течение следующих двух лет за счет бюджета ЕС, вместо использования замороженных российских активов, минуя разногласия относительно беспрецедентного плана финансирования Киева российскими суверенными средствами.