Кредит Украине на 90 млрд от ЕС: первый транш будет сразу после отмены вето Венгрии

Европейская комиссия продолжает готовить сопровождающие документы о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро, чтобы осуществить первый транш сразу после того, как Венгрия отменит свое вето.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил представитель Европейской комиссии по экономическим вопросам Балаш Уйвари, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, в настоящее время в Европейской комиссии продолжается работа над сопровождающими документами.

"Нам нужно принять еще несколько документов. Например, будет Меморандум о взаимопонимании, который ляжет в основу новой программы макрофинансовой помощи Украине. Будет обновлен Ukraine facility, лежащий в основе механизма помощи Украине и будет важным каналом для распределения части помощи. И в конце концов, нам также нужно разработать то, что мы называем кредитным соглашением".

Он добавил, что ЕС работает над тем, чтобы перечислить Украине первый транш как можно скорее

"Мы ожидаем, что все государства-члены выполнят это обязательство. Важный шаг был сделан на прошлой неделе, когда мы дали "зеленый свет" потому, что мы называем Стратегией финансирования Украины. Этот документ вносит больше ясности относительно того, какие потребности есть у Украины в этом году, сколько нужно в области обороны, сколько нужно в области документа ожидаем мы теперь в области бюджетной поддержки. одобрение", – подчеркнул Уйвари.

Блокировка 90 млрд евро кредита для Украины

Венгрия заблокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет возобновлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба", остановившийся в результате российского удара по Бродам во Львовской области 27 января.

Решение Будапешта было объявлено за считанные дни до четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения. В самом ЕС существует мнение, что такая позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вызвана предстоящими выборами, запланированными на 12 апреля.

Посол Венгрии выступил против механизма заимствования средств под гарантии бюджета Евросоюза.

Несмотря на то, что лидеры ЕС согласовали ссуду для Киева еще в декабре, для запуска процесса нужно согласие всех 27 стран-членов. Венгрия оказалась единственной, кто заблокировал решение, зная, что дефицит бюджета Украины начнется уже в апреле.

24 февраля Совет Европейского Союза по общим вопросам одобрил два законопроекта, открывающих путь к предоставлению Украине кредита на 90 млрд евро, однако третий необходимый документ – изменения в долгосрочный бюджет ЕС – остается заблокированным Венгрией.

Лидеры Европейского Союза во время саммита в Брюсселе 19 марта не смогли прийти к согласию по разблокированию кредита 90 млрд евро для Украины. Несмотря на то, что большинство глав государств высказались за немедленное предоставление средств, Венгрия и Словакия выступили против.

Президент Владимир Зеленский уверен, что Европейский Союз сможет найти альтернативное решение по предоставлению Украине средств на финансирование армии, если не удастся разблокировать согласованный кредит в 90 млрд евро. Он подчеркнул, что Украина будет благодарна, если европейцы смогут разблокировать этот формат, ведь отсутствие кредита от ЕС - это риск для всех.