ЄС дозволить Україні купувати британську зброю за рахунок кредиту на 60 мільярдів євро

Європейський Союз готується дозволити Україні купувати озброєння у британських виробників за рахунок кредиту на 60 мільярдів євро ($69 мільярдів), який блок виділяє Києву на оборонні закупівлі. Після місяців переговорів сторони вийшли на фінішну пряму укладання угоди.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

За інформацією видання, офіційне оголошення про домовленість може відбутися вже наступного тижня — у понеділок на зустрічі країн так званої «коаліції охочих» у Парижі під керівництвом Великої Британії та Франції. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн уже запланувала візит до французької столиці для участі в цьому заході.

Умови фінансування та політичний контекст

Угода не передбачатиме фіксованого внеску для Лондона. Натомість британський уряд здійснюватиме фінансові внески щоразу, коли Україна вирішуватиме використати кредитні кошти для купівлі військової техніки у компаній Сполученого Королівства. Сума залежатиме від вартості конкретного контракту та витрат на обслуговування відсотків.

Цей крок розглядається як примирливий жест з боку Брюсселя, оскільки раніше сторонам не вдалося домовитися про приєднання Великої Британії до оборонного фонду ЄС SAFE вартістю 150 мільярдів євро. Тоді переговори зайшли в глухий кут через вимоги ЄС щодо фіксованої плати за доступ, проти чого виступала Франція. Натомість переговори щодо кредиту для України просувалися набагато легше, а за якнайшвидше підписання активно виступали Нідерланди.

Основні деталі угоди лідери остаточно узгодили на полях саміту НАТО в Анкарі. Очікується, що інтеграція оборонних індустрій спростить Києву отримання далекобійної зброї та систем протиповітряної оборони перед початком зими.

Водночас ширше оголошення домовленостей, яке планувалося на саміті Україна-ЄС, відклали через політичні зміни в Лондоні. Після відставки Кіра Стармера передача влади новому прем'єру очікується 20 липня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін спрямує €60 млрд допомоги ЄС на оборону. Кабінет міністрів уже затвердив порядок використання цих коштів Європейського Союзу, залучених у межах спеціальної позики на підтримку оборонно-промислової спроможності України у 2026–2027 роках.