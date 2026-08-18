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Міноборони пришвидшує постачання пального, харчування та речей для ЗСУ: що змінилося
Міністерство оборони України спростило процедуру тилових закупівель для потреб Сил оборони, прибравши бюрократичні перепони, які раніше призводили до затримок у постачанні паливно-мастильних матеріалів, продуктів харчування та речового майна.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
Відповідні нововведення затверджені в оновленій Інструкції з планування тилових закупівель під час дії воєнного стану.
Чому виникали затримки
Раніше перед оголошенням кожного тендеру перелік тилових товарів із граничними цінами потребував обов'язкового погодження в міністерстві. Якщо за час бюрократичних процедур ринкова вартість змінювалася, увесь перелік доводилося погоджувати наново, що гальмувало відвантаження необхідного у військові частини.
Нові правила для пального та інших товарів
Зміни запроваджують гнучкіший підхід залежно від категорії продукції:
- Закупівля пального: для бензину, дизеля та авіаційного гасу повністю скасовано обов'язкове повторне погодження списків у разі коливання цін. Оборонне відомство зможе закуповувати пальне за поточною ринковою вартістю з огляду на біржові котирування та міжнародні індикатори (Platts, ARGUS).
- Харчування, одяг та мастильні матеріали: для цих категорій встановлено спеціальний запобіжник. Очікувана вартість на тендері не повинна перевищувати орієнтовну більш ніж на 10%. Можливу різницю покриватимуть завдяки економії на закупівлях інших позицій.
Як зазначив заступник мінірода оборони Мстислав Банік, оновлений механізм дасть змогу забезпечувати військових необхідним без затримок і водночас унеможливить штучне завищення цін та нецільове використання бюджетних ресурсів.
Нагадаємо, маркетплейс зброї DOT-Chain Defence за рік передав військовим понад 1,2 млн дронів і техніки загальною вартістю 69,2 млрд грн, а середній термін постачання скоротився до дев'яти днів.