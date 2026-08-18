Индия планирует снизить импортные пошлины на сахар на фоне рекордного роста цен

Правительство Индии рассматривает возможность снижения или отмены 100% импортной пошлины на сахар, чтобы увеличить внутренние запасы и сдержать рекордный рост цен. Страна также опасается сокращения урожая тростника из-за нехватки муссонных осадков.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

Обсуждение инициативы проходит перед началом праздничного сезона, когда потребление сладостей и напитков в стране традиционно достигает пика.

Цены на сахар в Индии

По информации Индийской ассоциации производителей сахара и биоэнергии (ISMA), оптовые цены на сахар в штате Махараштра подскочили к рекорду – около 46 рупий ($0,55) за килограмм. Обычно страна обеспечивает себя самостоятельно и не импортирует сахар для внутренних нужд. Последний раз значительные закупки за рубежом проводились в 2017–2018 годах.

Причины дефицита

Главным фактором напряжения стало погодное явление Эль-Ниньо. По данным Метеорологического департамента Индии, муссонные дожди оказались на 13% ниже нормы, а в конце июня дефицит осадков превышал 40%. Это повлекло задержку посевных работ. По состоянию на 14 августа сахарный тростник засеяли на площади 5,83 млн гектаров, что значительно меньше показателей прошлого года.

Меры правительства

Чтобы предотвратить накопление товарных запасов спекулянтами, правительство ввело ограничения на объемы хранения для торговцев. В то же время сахарные заводы в штатах Уттар-Прадеш и Махараштра планируют приступить к переработке сырья на 10–15 дней раньше обычного срока.

Напряженная ситуация в Индии уже усугубила опасения по поводу ограничения мировых поставок и привела к росту фьючерсов на сахар в Нью-Йорке до самого высокого уровня почти за год.

Ранее сообщалось, что производство сахара в Европейском Союзе и Великобритании в этом году может упасть примерно до 15 миллионов тонн, что является самым низким уровнем с 2015 года. Засушливая погода и сокращение посевных площадей второй год подряд уменьшают объем сырья.