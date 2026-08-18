Індія планує знизити імпортні мита на цукор на тлі рекордного зростання цін

Уряд Індії розглядає можливість зниження або скасування 100% імпортного мита на цукор, щоб збільшити внутрішні запаси та стримати рекордне зростання цін. Країна також побоюється скорочення врожаю тростини через нестачу мусонних опадів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg.

Обговорення ініціативи проходять перед початком святкового сезону, коли споживання солодощів та напоїв у країні традиційно досягає піку.

Ціни на цукор в Індії

За інформацією Індійської асоціації виробників цукру та біоенергії (ISMA), гуртові ціни на цукор у штаті Махараштра підскочили до рекорду — близько 46 рупій ($0,55) за кілограм. Зазвичай країна забезпечує себе самостійно і не імпортує цукор для внутрішніх потреб. Востаннє значні закупівлі за кордоном проводилися у 2017–2018 роках.

Причини дефіциту

Головним чинником напруги стало погодне явище Ель-Ніньйо. За даними Метеорологічного департаменту Індії, мусонні дощі виявилися на 13% нижчими за норму, а наприкінці червня дефіцит опадів перевищував 40%. Це спричинило затримку посівних робіт. Станом на 14 серпня цукрову тростину засіяли на площі 5,83 млн гектарів, що значно менше за показники минулого року.

Заходи уряду

Щоб запобігти накопиченню товарних запасів спекулянтами, уряд запровадив обмеження на обсяги зберігання для торговців. Водночас цукрові заводи в штатах Уттар-Прадеш та Махараштра планують розпочати переробку сировини на 10–15 днів раніше звичайного терміну.

Напружена ситуація в Індії вже посилила побоювання щодо обмеження світових постачань та призвела до зростання ф'ючерсів на цукор у Нью-Йорку до найвищого рівня майже за рік.

Раніше повідомлялося, що виробництво цукру в Європейському Союзі та Великій Британії цьогоріч може впасти приблизно до 15 мільйонів тонн, що є найнижчим рівнем з 2015 року. Посушлива погода та скорочення посівних площ другий рік поспіль зменшують обсяги сировини.