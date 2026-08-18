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Румынские фермеры жалуются на приоритет для украинского зерна в порту Констанца
Румынские трейдеры и аграрии заявили о существенных задержках в логистике из-за приоритетной перевозки украинского зерна по железной дороге в порт Констанца.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на УкрАгроКонсалт .
По словам румынских фермеров, выполнение текущих экспортных контрактов оказалось под угрозой, поскольку весь железнодорожный транспорт из Сирета и северо-восточных регионов страны забронирован под продукцию из Украины.
Переход на автотранспорт румынские компании считают экономически нецелесообразным, поскольку это приведет к удвоению затрат на логистику.
На фоне логистических осложнений экспортная цена румынской мукомольной пшеницы (с содержанием протеина 12%) только за неделю (7-14 августа) выросла ориентировочно на 6 долларов за тонну – до 260 долларов за тонну на условиях FOB Констанца.
Румыния остается критически важным и надежным источником поставок, когда другие ключевые экспортеры Черноморского региона сталкиваются с новыми военными рисками и ограничениями в период сезонного пика экспорта пшеницы.
Напомним, благодаря резкому увеличению поставок из Украины и текущим инфраструктурным проектам черноморский порт Румынии Констанца зафиксировал самый высокий экспорт зерна в 2023 году.