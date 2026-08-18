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Румунські фермери скаржаться на пріоритет для українського зерна в порту Констанца

порт Констанца
Румунські фермери вимагають розблокувати залізницю до порту Констанца / Depositphotos

Румунські трейдери та аграрії заявили про суттєві затримки в логістиці через пріоритетне перевезення українського зерна залізницею до порту Констанца. 

Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на УкрАгроКонсалт.

За словами румунських фермерів, виконання поточних експортних контрактів опинилося під загрозою, оскільки весь залізничний транспорт із пункту Сірет та північно-східних регіонів країни заброньований під продукцію з України.

Перехід на автотранспорт румунські компанії вважають економічно недоцільним, оскільки це призведе до подвоєння витрат на логістику.

На тлі логістичних ускладнень експортна ціна румунської борошномельної пшениці (з вмістом протеїну 12%) лише за тиждень (7–14 серпня) зросла орієнтовно на 6 доларів за тонну — до 260 доларів за тонну на умовах FOB Констанца.

Румунія залишається критично важливим і надійним джерелом поставок у той час, коли інші ключові експортери Чорноморського регіону стикаються з новими воєнними ризиками та обмеженнями в період сезонного піку експорту пшениці.

Нагадаємо, завдяки різкому збільшенню поставок з України та поточним інфраструктурним проектам, чорноморський порт Румунії Констанца зафіксував найвищий експорт зерна у 2023 році.

Автор:
Тетяна Бесараб

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