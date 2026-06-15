Золото выросло в цене на фоне новостей о достижениях мирного соглашения между США и Ираном: какова стоимость

15 июня цена на золото выросла более чем на 2% после того, как официальные лица США и Ирана заявили о достижении первоначального соглашения о прекращении войны между ними. Это привело к снижению цен на нефть и уменьшению беспокойства по поводу инфляции и повышения процентных ставок.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Спотовая цена на золото выросла на 2,5% до $4323,29 за унцию (28,35 г), достигнув самого высокого уровня с 9 июня и продолжив рост третьей сессии подряд. Фьючерсы на золото в США с поставкой в августе выросли на 2,5% до $4343,80.

14 июня официальные лица США и Ирана заявили, что договорились о рамочных условиях для прекращения войны, прекращения блокады Ирана со стороны США и возобновления Ормузского пролива. По словам премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа, пакт будет официально подписан в эту пятницу в Швейцарии

На фоне этих новостей доллар США упал до 10-дневного минимума, что сделало слитки, цена которых измеряется в американской валюте дешевле для владельцев других валют, тогда как цены на нефть упали более чем на 4%.

"Низшие цены на нефть и более мягкий доллар, обусловленные снижением геополитического риска и ожидаемым повторным открытием Ормузского пролива, помогают успокоить инфляционные ожидания. Это сочетание обеспечивает драгоценному металлу лучший попутный ветер в последние недели, хотя устойчивое развитие будет зависеть от того, насколько долго он будет зависеть от того, насколько длительно Уотерер, главный рыночный аналитик KCM Trade.

С начала американо-израильской войны против Ирана цены на золото упали примерно на 20%. Фактическое закрытие Ормузского пролива привело к резкому росту мировых цен на нефть, что усилило опасения по поводу инфляции и повысило ожидания относительно того, что процентные ставки будут оставаться высокими в течение длительного времени. Слитки теряют привлекательность в условиях высоких процентных ставок, поскольку являются неприбыльным активом.

"Обеспокоенность по поводу обесценивания валюты, фискальные риски и текущая геополитическая фрагментация продолжают поддерживать долгосрочный спрос на золото", - говорится в записке Оversea-Chinese Banking Corporation.

Спотовое серебро выросло на 3,3% до $70,19 за унцию, платина – на 2,8% до $1765,4, а палладий – на 3,1% до $1323,22.

Напомним, 10 июня цена на золото упала ниже психологической отметки в $4200 за унцию из-за обострения конфликта между США и Ираном.