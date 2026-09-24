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Російська атака пошкодила виробництво та склад "ТК-Домашній Текстиль" у Києві (ФОТО)

удар по ТК-Домашній текстиль
Наслідки удару по " ТК-Домашній Текстиль" / Фото: facebook.com/sokolovsky.inform

У ніч на 24 вересня внаслідок ракетного удару по Києву зазнали руйнувань головне виробництво та логістичний склад компанії “ТК-Домашній Текстиль”.

Як пише Dilo, про це повідомив співвласник групи Олександр Соколовський.

За його словами, по виробництву та складу влучила балістична ракета. Унаслідок атаки підприємство зазнало значних руйнувань.

Фото 2 — Російська атака пошкодила виробництво та склад "ТК-Домашній Текстиль" у Києві (ФОТО)
Наслідки удару по "ТК-Домашній Текстиль" у Києві

"Це був приліт балістики до нашого головного виробництва та логістичного складу ТК-Домашній Текстиль. На жаль, є значні руйнування всього того, що створювали роками. Але головне — ніхто з співробітників не постраждав", — заявив Соколовський.

Фото 3 — Російська атака пошкодила виробництво та склад "ТК-Домашній Текстиль" у Києві (ФОТО)
Виробництво "ТК-Домашній Текстиль" зазнало значних руйнувань

Інформації про точний обсяг збитків і строки відновлення роботи підприємства у повідомленні немає. Однак підприємець заявив, що команда планує відновлювати роботу та виконувати зобов'язання перед партнерами.

"Хочу подякувати всім нашим партнерам - клієнтам, постачальникам за підтримку і розуміння. Ми зробимо все, щоб їх не підвести і надалі виконувати усі взяті на себе зобовʼязання", — наголосив він. 

Про "ТК-Домашній Текстиль"

ТОВ "ТК-Домашній Текстиль" є українською виробничою компанією та входить до складу групи компаній "Текстиль-Контакт". Підприємство спеціалізується на виготовленні готових текстильних виробів для дому. У портфелі активів компанії знаходиться єдина в Україні обробна фабрика по виробництву бавовняних тканин для домашнього текстилю, спецодягу, дитячого текстилю. 

Основна частина асортименту створюється на власних швейних фабриках, які розташовані в Києві та Одесі. Загальна площа виробництва становить 4000 м2. На підприємстві працює близько 250 людей.

За даними YouControl, компанія заснована у квітні 2012 року. Має устаний капітал у розмірі понад 2,5 млн грн. Її кінцевими бенефіціарними власниками зазначені Олександр Соколовський та Володимир Марцинюк. 

Раніше повідомлялося, що український дата-центр, у якому були розміщені потужності хостинг-провайдера MiroHost, знищений унаслідок російської атаки на Київ

Автор:
Тетяна Ковальчук

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