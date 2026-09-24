Російська атака пошкодила виробництво та склад "ТК-Домашній Текстиль" у Києві (ФОТО)

У ніч на 24 вересня внаслідок ракетного удару по Києву зазнали руйнувань головне виробництво та логістичний склад компанії “ТК-Домашній Текстиль”.

Як пише Dilo, про це повідомив співвласник групи Олександр Соколовський.

За його словами, по виробництву та складу влучила балістична ракета. Унаслідок атаки підприємство зазнало значних руйнувань.

Наслідки удару по "ТК-Домашній Текстиль" у Києві

"Це був приліт балістики до нашого головного виробництва та логістичного складу ТК-Домашній Текстиль. На жаль, є значні руйнування всього того, що створювали роками. Але головне — ніхто з співробітників не постраждав", — заявив Соколовський.

Виробництво "ТК-Домашній Текстиль" зазнало значних руйнувань

Інформації про точний обсяг збитків і строки відновлення роботи підприємства у повідомленні немає. Однак підприємець заявив, що команда планує відновлювати роботу та виконувати зобов'язання перед партнерами.

"Хочу подякувати всім нашим партнерам - клієнтам, постачальникам за підтримку і розуміння. Ми зробимо все, щоб їх не підвести і надалі виконувати усі взяті на себе зобовʼязання", — наголосив він.

Про "ТК-Домашній Текстиль"

ТОВ "ТК-Домашній Текстиль" є українською виробничою компанією та входить до складу групи компаній "Текстиль-Контакт". Підприємство спеціалізується на виготовленні готових текстильних виробів для дому. У портфелі активів компанії знаходиться єдина в Україні обробна фабрика по виробництву бавовняних тканин для домашнього текстилю, спецодягу, дитячого текстилю.

Основна частина асортименту створюється на власних швейних фабриках, які розташовані в Києві та Одесі. Загальна площа виробництва становить 4000 м2. На підприємстві працює близько 250 людей.

За даними YouControl, компанія заснована у квітні 2012 року. Має устаний капітал у розмірі понад 2,5 млн грн. Її кінцевими бенефіціарними власниками зазначені Олександр Соколовський та Володимир Марцинюк.

Раніше повідомлялося, що український дата-центр, у якому були розміщені потужності хостинг-провайдера MiroHost, знищений унаслідок російської атаки на Київ.