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Российская атака повредила производство и склад "ТК-Домашний Текстиль" в Киеве (ФОТО)

удар по ТК-Домашний текстиль
Последствия удара по "ТК-Домашний Текстиль"/Фото: facebook.com/sokolovsky.inform

В ночь на 24 сентября в результате ракетного удара по Киеву разрушились главное производство и логистический состав компании "ТК-Домашний Текстиль".

Как пишет Dilo, об этом сообщил совладелец группы Александр Соколовский.

По его словам, по производству и составу попала баллистическая ракета. В результате атаки предприятие получило значительные разрушения.

Фото 2 — Российская атака повредила производство и склад "ТК-Домашний Текстиль" в Киеве (ФОТО)
Последствия удара по "ТК-Домашний Текстиль" в Киеве

"Это был прилет баллистики в наше главное производство и логистический состав ТК-Домашний Текстиль. К сожалению, есть значительные разрушения всего того, что создавали годами. Но главное — никто из сотрудников не пострадал", — заявил Соколовский.

Фото 3 — Российская атака повредила производство и склад "ТК-Домашний Текстиль" в Киеве (ФОТО)
Производство "ТК-Домашний Текстиль" претерпело значительные разрушения

Информации о точном объеме убытков и сроках возобновления работы предприятия в уведомлении нет. Однако предприниматель заявил, что команда планирует возобновлять работу и выполнять обязательства перед партнерами.

"Хочу поблагодарить всех наших партнеров - клиентов, поставщиков за поддержку и понимание. Мы сделаем все, чтобы их не подвести и дальше выполнять все взятые на себя обязательства", - подчеркнул он.

О "ТК-Домашний Текстиль"

ООО "ТК-Домашний Текстиль" является украинской производственной компанией и входит в состав группы компаний "Текстиль-Контакт". Предприятие специализируется на производстве готовых текстильных изделий для дома. В портфеле активов компании находится единственная в Украине отделочная фабрика по производству хлопчатобумажных тканей для домашнего текстиля, спецодежды и детского текстиля.

Основная часть ассортимента создается на собственных швейных фабриках, расположенных в Киеве и Одессе. Общая площадь производства составляет 4000 м2. На предприятии работает около 250 человек.

По данным YouControl, компания основана в апреле 2012 года. Имеет уставный капитал в размере более 2,5 млн грн. Ее конечными бенефициарными владельцами указаны Александр Соколовский и Владимир Марцинюк.  

Ранее сообщалось, что украинский дата-центр, в котором были размещены мощности хостинг-провайдера MiroHost, уничтожен в результате российской атаки на Киев .

Автор:
Татьяна Ковальчук

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