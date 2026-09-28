Российская атака повредила производство Pegasus Arms: компания остановила работу

Производитель беспилотников Pegasus Arms приостановил производство на неопределенный срок из-за повреждения производственного цеха в результате российской баллистической атаки. Это уже второй удар по производственным мощностям компании.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление компании.

Pegasus Arms приостановила производство

Украинская компания ООО "Пегас Армс", производящая беспилотники, приостановила работу на неопределенный срок из-за повреждения производственного цеха в результате российского ракетного удара.

В ночь с 23 на 24 сентября 2026 года российские войска атаковали предприятие баллистическими ракетами. В результате удара производственный цех БпЛА получил серьезные повреждения.

Это уже вторая атака на производственные мощности компании. После предварительного удара 2 сентября 2025 года производство было перенесено на новую локацию, после чего его удалось возобновить.

В настоящее время работа предприятия снова приостановлена. В компании отметили, что сроки возобновления производства пока не определены.

Что известно о компании

Pegasus Arms – украинская defence-tech компания, специализирующаяся на разработке и производстве тяжелых ударных беспилотных авиационных комплексов (БпАК), в том числе многоразовых дронов-бомберов.

Компания представила обновленную разработку и бренд Pegasus Arms в октябре 2023 года. В январе 2024 г. беспилотный комплекс компании получил допуск к эксплуатации в Вооруженных силах Украины.

Ключевой разработкой Pegasus Arms является ударный беспилотник Pegasus Arms 25 . Компания заявляет о его устойчивости к воздействию средств радиоэлектронной борьбы и высокой живучести.

В 2026 году Pegasus Arms начала сотрудничество с немецкой технологической компанией Rohde & Schwarz . Стороны договорились об интеграции разведывательных систем в беспилотные авиационные комплексы.

Основателем и директором ООО "Пегас Армс" является Игорь Мартыненков . Компания входит в оборонный холдинг Martyn Tech.