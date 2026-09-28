Счетная палата впервые проверила контроль операций между связанными компаниями: какой результат

Счетная палата впервые провела аудит того, как налоговые органы контролируют сделки между связанными компаниями. За 2023 год — I квартал 2026 налоговики доначислили 5,2 млрд грн налогов и штрафов, но в бюджет фактически поступило 222,1 млн грн, или 4,3%.

Как пишет Dilo, об этом сообщила глава Счетной палаты Украины Ольга Песчанская.

"Из-за условий операций между связанными компаниями часть прибыли может перемещаться из Украины в юрисдикции с более низким налогообложением. В таком случае в Украине уменьшается база, с которой уплачивается налог на прибыль предприятий, а бюджет недополучает потенциальные поступления", — пояснила она.

Что показал аудит

За 2022-2024 годы плательщики задекларировали почти 8 трлн грн контролируемых операций. Мониторинг ГНС помог плательщикам самостоятельно увеличить объект налогообложения налогом на прибыль на 21,9 млрд грн и уменьшить задекларированные убытки на 9,6 млрд грн. В результате налоговые обязательства выросли более чем на 2 млрд. грн.

В то же время результаты проверок не всегда превращаются в фактические поступления. Из 5,2 млрд грн доначисленных обязательств и штрафов было уплачено 222,1 млн грн.

Отдельно по 92 проверкам соблюдение принципа "вытянутой руки" доначислили 4,5 млрд грн. В бюджет из этой суммы поступило 31,1 млн. грн., или 0,7%.

Счетная палата связывает низкий уровень уплаты, в частности, с недостаточным качеством доказательств по отдельным проверкам, процессуальным нарушениям и длительному обжалованию их результатов.

Аудиторы рекомендовали цифровизировать контроль, усовершенствовать методологию, лучше определить рисковые операции и усилить доказательную базу.

"При нынешней нагрузке на государственный бюджет результативность такого контроля имеет прямое фискальное значение. Речь идет о сохранении налоговой базы в Украине и дополнительных поступлениях, которые увеличивают ресурс государства для финансирования приоритетных расходов, в том числе обороны", - отметила Песчанская.

Ранее Счетная палата Украины выявила нарушения и несоответствия почти на 350 млрд грн во время аудита закупок вооружения и военной техники за 2024-2025 годы. Более 90% всех контрактов заключалось без конкурентных процедур.