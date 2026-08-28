Счетная палата Украины выявила нарушения и несоответствия почти на 350 млрд грн во время аудита закупок вооружения и военной техники за 2024-2025 годы. Более 90% всех контрактов заключалось без конкурентных процедур.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба госоргана финансового контроля.

Проверка охватила деятельность Министерства обороны Украины, Генерального штаба ВСУ, Администрации Госпогранслужбы и ГП "Агентство оборонных закупок" за 2025 год, а также исполнение дебиторской задолженности за 2024 год.

Закупки без конкуренции и изменение законов

По данным Счетной палаты, в течение периода военного положения законодательство в сфере оборонных закупок меняли 95 раз. В то же время, стратегическое планирование развития вооружения и отдельные механизмы регулирования закупок оставались недостаточно урегулированными.

В целом, аудит выявил несоответствия на ключевых этапах закупочного цикла: от определения потребностей и формирования цен до контроля качества и управления подпиской. Общая стоимость выявленных несоответствий составила около 350 млрд грн.

Конкурентные процедуры почти не применялись. Из общего объема закупок в 614 млрд. грн. свыше 90% (почти 580 млрд. грн.) провели без конкурентных торгов. Также технику покупали по ценам, превышающим нормы, определенные Перечнем оборонных закупок.

Долги и международные иски

По состоянию на 1 января 2026 г. дебиторская задолженность по контрактам по развитию и закупке вооружений и военной техники (ОВТ) составила 367 млрд грн. Из этой суммы 66 млрд грн – просроченный долг.

Претенциозная работа оказалась малоэффективной: суды уменьшили сумму штрафов до взыскания на 5,9 млрд грн (свыше 66% стоимости исков), а из 45 арбитражных решений за рубежом невыполненными остались 42 решения (93%).

"Каждый этап оборонной закупки – определение потребности в вооружении и планировании финансовых ресурсов, выбор процедуры закупки, формирование ее цены, заключение и выполнение контракта, контроль качества, управление предварительной оплатой и дебиторской задолженностью, защита имущественных интересов государства, реагирование на форс-мажорные обстоятельства – это не формальность и не просто палаты Геннадий Плисс.

В то же время, как реагирование на установленные во время аудита проблемы в I полугодии 2026 года просроченная дебиторская задолженность уменьшена на 62 млрд грн. В госбюджет вернули более 100 млн грн излишне уплаченных средств по контракту под государственные гарантии.

Напомним, 25 августа Агентство оборонных закупок ДОТ впервые приступило к закупке наземных роботизированных комплексов (НРК) по конкретным тактико-техническим характеристикам, определенным Министерством обороны Украины.