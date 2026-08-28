150 предприятий Харьковщины получат ваучеры по 35 тыс. грн на цифровизацию

В Харьковской области стартовал пилотный проект Digital Booster4SME, в рамках которого 150 предприятий малого и среднего бизнеса получат ваучеры на 35 тыс. грн для внедрения цифровых решений. Участникам также помогут выбрать соответствующие технологии и предоставят экспертное сопровождение.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Деньги на цифровизацию бизнеса

Презентация проекта собрала более 800 представителей технологического и реального секторов бизнеса, государственных и партнерских организаций.

К мероприятию присоединились заместитель министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Александр Циборт, исполнительный директор Kharkiv IT Cluster Ольга Шаповал и директор Mercy Corps в Украине Вики Акен.

Проект реализует консорциум BLOOM при финансовой поддержке правительства Великобритании через UK aid, а также при содействии Министерства экономики Украины и Министерства культуры Украины.

Какую поддержку получат предприятия

Участникам помогут определить процессы, нуждающиеся в цифровизации, подобрать соответствующее украинское решение и технологического партнера. Экспертное сопровождение будет продолжаться от оценки потребностей предприятия до внедрения избранного продукта.

Программа охватывает три основных направления:

увеличение продаж и улучшение взаимодействия с клиентами;

автоматизация внутренних процессов и сокращение ручной работы;

замена российского программного обеспечения украинскими решениями

Речь идет, в частности, о CRM и ERP-системах, бухгалтерских программах, решениях для управления складом, рабочими процессами и других цифровых продуктах.

По результатам отбора 150 предприятий получат помощь в определении потребностей в цифровизации, подборе решения совместно с украинскими ИТ-компаниями и интеграторами, ваучер на 35 тыс. грн и сопровождение при внедрении.

Как будет работать ваучер

Сначала предприятие определяет процесс или задачу, требующую цифровизации. Далее эксперты помогают подобрать технологическое решение и украинскому партнеру для его внедрения.

После этого предприятие сможет использовать ваучер на 35 тыс. грн. для реализации выбранного решения. Таким образом программа объединяет финансовую поддержку с консультационным сопровождением.

«Цифровая трансформация сегодня является одним из важнейших факторов конкурентоспособности украинского бизнеса. Для предприятий прифронтовых регионов доступ к цифровым инструментам — это возможность повышать эффективность, оптимизировать процессы и быстрее адаптироваться к изменениям», — отметил Александр Циборт.

По словам Ольги Шаповал, программа должна помочь бизнесу не только определить потребность в цифровизации, но и найти конкретное украинское решение и пройти путь от выбора до внедрения.

Кто может присоединиться

В первой волне программы могут участвовать малые и средние предприятия, работающие в Харьковской области. Приоритетными направлениями являются автоматизация операционных процессов, сокращение ручной работы, улучшение работы с клиентами и продажами, а также переход с российского ПО на украинские продукты.

Отдельно к участию приглашают украинские технологические компании и ИТ-интеграторы, имеющие цифровые решения для малого и среднего бизнеса.

Digital Booster4SME в рамках программы BLOOM

Digital Booster4SME является одним из инструментов второго года программы BLOOM, которая поддерживает людей, бизнесы и общины, пострадавших в результате войны.

В рамках второго года программы предусмотрена поддержка микробизнеса, предприятий с социальным влиянием, профессиональной подготовки и карьерного развития, цифровой модернизации бизнеса Харьковской области.

За первый год реализации BLOOM поддержку получили более 3300 микро-, малых и средних предприятий. Более 1000 человек прошли переобучение или повысили квалификацию. Кроме того, 935 микробизнесов получили гранты, а еще 106 грантов были предоставлены малым и средним предприятиям.

Напомним, Единая государственная электронная система в сфере строительства ежегодно предоставляет государству более 3 млрд грн экономии благодаря строительным услугам на портале "Действие".