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150 предприятий Харьковщины получат ваучеры по 35 тыс. грн на цифровизацию
В Харьковской области стартовал пилотный проект Digital Booster4SME, в рамках которого 150 предприятий малого и среднего бизнеса получат ваучеры на 35 тыс. грн для внедрения цифровых решений. Участникам также помогут выбрать соответствующие технологии и предоставят экспертное сопровождение.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.
Деньги на цифровизацию бизнеса
Презентация проекта собрала более 800 представителей технологического и реального секторов бизнеса, государственных и партнерских организаций.
К мероприятию присоединились заместитель министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Александр Циборт, исполнительный директор Kharkiv IT Cluster Ольга Шаповал и директор Mercy Corps в Украине Вики Акен.
Проект реализует консорциум BLOOM при финансовой поддержке правительства Великобритании через UK aid, а также при содействии Министерства экономики Украины и Министерства культуры Украины.
Какую поддержку получат предприятия
Участникам помогут определить процессы, нуждающиеся в цифровизации, подобрать соответствующее украинское решение и технологического партнера. Экспертное сопровождение будет продолжаться от оценки потребностей предприятия до внедрения избранного продукта.
Программа охватывает три основных направления:
- увеличение продаж и улучшение взаимодействия с клиентами;
- автоматизация внутренних процессов и сокращение ручной работы;
- замена российского программного обеспечения украинскими решениями
Речь идет, в частности, о CRM и ERP-системах, бухгалтерских программах, решениях для управления складом, рабочими процессами и других цифровых продуктах.
По результатам отбора 150 предприятий получат помощь в определении потребностей в цифровизации, подборе решения совместно с украинскими ИТ-компаниями и интеграторами, ваучер на 35 тыс. грн и сопровождение при внедрении.
Как будет работать ваучер
Сначала предприятие определяет процесс или задачу, требующую цифровизации. Далее эксперты помогают подобрать технологическое решение и украинскому партнеру для его внедрения.
После этого предприятие сможет использовать ваучер на 35 тыс. грн. для реализации выбранного решения. Таким образом программа объединяет финансовую поддержку с консультационным сопровождением.
«Цифровая трансформация сегодня является одним из важнейших факторов конкурентоспособности украинского бизнеса. Для предприятий прифронтовых регионов доступ к цифровым инструментам — это возможность повышать эффективность, оптимизировать процессы и быстрее адаптироваться к изменениям», — отметил Александр Циборт.
По словам Ольги Шаповал, программа должна помочь бизнесу не только определить потребность в цифровизации, но и найти конкретное украинское решение и пройти путь от выбора до внедрения.
Кто может присоединиться
В первой волне программы могут участвовать малые и средние предприятия, работающие в Харьковской области. Приоритетными направлениями являются автоматизация операционных процессов, сокращение ручной работы, улучшение работы с клиентами и продажами, а также переход с российского ПО на украинские продукты.
Отдельно к участию приглашают украинские технологические компании и ИТ-интеграторы, имеющие цифровые решения для малого и среднего бизнеса.
Digital Booster4SME в рамках программы BLOOM
Digital Booster4SME является одним из инструментов второго года программы BLOOM, которая поддерживает людей, бизнесы и общины, пострадавших в результате войны.
В рамках второго года программы предусмотрена поддержка микробизнеса, предприятий с социальным влиянием, профессиональной подготовки и карьерного развития, цифровой модернизации бизнеса Харьковской области.
За первый год реализации BLOOM поддержку получили более 3300 микро-, малых и средних предприятий. Более 1000 человек прошли переобучение или повысили квалификацию. Кроме того, 935 микробизнесов получили гранты, а еще 106 грантов были предоставлены малым и средним предприятиям.
Напомним, Единая государственная электронная система в сфере строительства ежегодно предоставляет государству более 3 млрд грн экономии благодаря строительным услугам на портале "Действие".