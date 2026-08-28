"Укртелеком" выходит на рынок мобильной связи: что известно об U Mobile

"Укртелеком" планирует запустить виртуального мобильного оператора U Mobile, работающего по модели MVNO. Компания намерена объединить мобильную связь с домашним интернетом на базе оптической сети GPON.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение сообщества MZU.

Новый мобильный оператор U Mobile

U Mobile будет работать по модели MVNO, то есть без собственной мобильной сети оператор будет использовать инфраструктуру другой компании.

Новый сервис намерен интегрировать с услугами домашнего интернета "Укртелекома" на базе оптической сети GPON. Для абонентов предусмотрены комплексные пакеты "Оптика + Семерка".

На старте U Mobile будет предлагать тарифы с 15 или 60 ГБ мобильного интернета, 500 минут звонков по Украине и 15 SMS.

Тарификация будет происходить по календарному месяцу - с первого до последнего дня месяца, а не по 28-дневному периоду.

Для новых абонентов предусмотрен период "Легкий старт". После оплаты тарифа услуги до первого числа следующего месяца будут предоставляться без дополнительной платы.

Абоненты, которые пройдут идентификацию или перенесут свой номер в U Mobile с помощью MNP, смогут получить скидку 15%. Еще 5% скидки можно получить по промокоду.

Точная дата запуска U Mobile пока не сообщалась.

Об "Укртелеком"

"Укртелеком" – крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. Значительную часть клиентов составляют госорганы, учебные, административные учреждения и медицинские учреждения, аварийные службы. Компания является провайдером скоростного фиксированного интернета, имеющего самое широкое покрытие. Интернет от "Укртелекома" почти в 4 тыс. населенных пунктов страны и функционирует в 90% из них.

Также "Укртелеком" является единственным участником и учредителем ООО "ТриМоб" – поставщика услуг подвижной (мобильной) связи в стандарте UMTS/WCDMA. С 2013 года компания присоединилась к бизнесу SCM.