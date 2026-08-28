"Укртелеком" виходить на ринок мобільного зв’язку: що відомо про U Mobile

“Укртелеком” планує запустити віртуального мобільного оператора U Mobile, який працюватиме за моделлю MVNO. Компанія хоче об’єднати мобільний зв’язок із домашнім інтернетом на базі оптичної мережі GPON.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє спільнота MZU.

Новий мобільний оператор U Mobile

U Mobile працюватиме за моделлю MVNO, тобто без власної мобільної мережі — оператор використовуватиме інфраструктуру іншої компанії.

Новий сервіс планують інтегрувати з послугами домашнього інтернету "Укртелекому" на базі оптичної мережі GPON. Для абонентів передбачені комплексні пакети "Оптика + Сімка".

На старті U Mobile пропонуватиме тарифи з 15 або 60 ГБ мобільного інтернету, 500 хвилинами дзвінків по Україні та 15 SMS.

Тарифікація відбуватиметься за календарним місяцем — з першого до останнього дня місяця, а не за 28-денним періодом.

Для нових абонентів також передбачений період "Легкий старт". Після оплати тарифу послуги до першого числа наступного місяця надаватимуться без додаткової плати.

Абоненти, які пройдуть ідентифікацію або перенесуть свій номер до U Mobile за допомогою MNP, зможуть отримати знижку 15%. Ще 5% знижки можна буде отримати за промокодом.

Точну дату запуску U Mobile наразі не повідомляли.

Про "Укртелеком"

"Укртелеком" - найбільший оператор фіксованого зв'язку в Україні. Значну частину його клієнтів становлять держоргани, навчальні, адміністративні установи й медичні заклади, аварійні служби. Компанія є провайдером швидкісного фіксованого інтернету, що має найширше покриття. Інтернет від "Укртелекому" є майже в 4 тис. населених пунктів країни й функціонує в 90% з них.

Також "Укртелеком" є єдиним учасником і засновником ТОВ "ТриМоб" - постачальника послуг рухомого (мобільного) зв'язку в стандарті UMTS/WCDMA. З 2013 року компанія приєдналася до бізнесу SCM.