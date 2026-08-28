Унаслідок атаки РФ згоріли три склади з книжками Vivat та партнерів

У Києві внаслідок російської атаки згорів склад, де зберігалися книжки видавництва Vivat та його партнерів.

Як пише Delo.ua, про це інформує гендиректорка Vivat Юлія Орлова.

У Києві згоріли книжки Vivat та партнерів

"В цій лотереї, куди прилетить цієї ночі, ми програли. Тому сьогодні склад в Києві, де зберігалися і книжки Vivat, згорів", - написала вона.

За її словами, Vivat заздалегідь працював над релокацією запасів, щоб зберігати книжки в різних місцях. Частину накладів вдалося перевезти до Львова та розподілити між книгарнями.

Водночас на київському складі залишалося багато новинок та книжок українських авторів, які видавництво готувало до фестивалю "Книжкова країна". Через втрату складу участь Vivat у заході наразі під питанням.

Орлова зазначила, що точний розмір збитків поки встановлюють. За її словами, внаслідок атаки фактично згоріли книжки на трьох складах - Vivat та його партнерів.

"Давайте виживати", - закликала вона.

Раніше засновник книгарень Readeat та сервісу "BookTicket" Дмитро Феліксов теж повідомив, що від російського обстрілу постраждав склад, де були книги його книгарні, Book.ua та низки видавців.

Зауважимо, що український книжковий ринок переживає подвійний удар: на тлі зниження попиту галузь зазнає прямих втрат через російські атаки. Видавництва втрачають склади та наклади, змушені перебудовувати логістику, переглядати інвестиційні плани та скорочувати видавничі програми.

На початку 2026 року книжковий ринок уже стикався зі зниженням попиту через виїзд частини українців за кордон і падіння купівельної спроможності населення. Російські обстріли додатково погіршують ситуацію, створюючи нові ризики для стабільності галузі.