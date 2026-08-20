Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,70

--0,08

EUR

51,87

+0,04

Готівковий курс:

USD

44,87

44,77

EUR

52,17

51,90

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Додрук підручників, обмеження зарплат та зміна логістики: "Ранок" запускає антикризовий план

пожежа на сладі видавництва Ранок
Російський удар знищив склад видавництва "Ранок"/Фото: facebook.com/viktor.kruglov.98

Видавництво "Ранок" запустило антикризовий план після пожежі від російського удару, щоб терміново передрукувати знищені підручники та знайти кошти на відбудову. Для збереження ресурсів команда тимчасово обмежила заробітні плати та оптимізувала витрати.

Як пише Delo.ua, про це розповів голова наглядової ради видавничої корпорації RNK-Ranok Віктор Круглов.

За його словами, увесь колектив збережено, а макети та файли книжок лишилися неушкодженими завдяки резервному копіюванню в хмарі. На повне відновлення знадобиться від 3 до 5 років. 

Забезпечення школярів підручниками

Круглов наголосив, що першочергове завдання видавництва  — доставка підручників до шкільних бібліотек із резервних складів, яка триває без зупинок. Через знищення частини накладів сім друкарень погодилися на терміновий додрук 620 тисяч підручників, щоб надолужити втрати протягом вересня.

Основною перешкодою залишаються фінансові та юридичні ризики. Згідно з договорами з Інститутом модернізації змісту освіти, військові ризики не визнаються форс-мажором.

Оптимізація видатків та зарплати

Для збалансування бюджету видавництво застосовує такі заходи:

  • тимчасове обмеження заробітних плат; 
  • звернення до орендодавців щодо знижок на оренду складів; 
  • формування секвестрованого бюджету.

Круглов зазначив, що перемовини з банками щодо кредитування наразі не дали результатів, оскільки банківські установи не приймають майбутні книжки та інтелектуальні права як заставу.

Логістика і додрук

План відновлення передбачає насамперед додрук книжок категорії А. Переліки категорій В і С роздивлятимуться окремо. Компанія планує диверсифікувати маршрути доставки та місця зберігання книжок по країні.

Взаємодія з партнерами та владою включає заходи:

  • звернення до авторів і ліцензіатів щодо відтермінування платежів та гонорарів; 
  • залучення міжнародної уваги через медіа; 
  • юридична фіксація збитків для подачі майбутніх позовів у міжнародних судах.

"Рашисти можуть знищити 8 мільйонів книжок, але їм не знищити "Ранок". Ми відбудуємося", – заявив керівник видавництва.

Нагадаємо, унаслідок російської атаки 1 серпня у Харкові пошкоджено автоматизований логістичний центр корпорації "RNK-Ранок" і дистрибуційний центр "КнигоЛенду". За попередніми оцінками, знищено близько 8 млн книжок, зокрема шкільні підручники.

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності