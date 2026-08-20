Додрук підручників, обмеження зарплат та зміна логістики: "Ранок" запускає антикризовий план

Видавництво "Ранок" запустило антикризовий план після пожежі від російського удару, щоб терміново передрукувати знищені підручники та знайти кошти на відбудову. Для збереження ресурсів команда тимчасово обмежила заробітні плати та оптимізувала витрати.

Як пише Delo.ua, про це розповів голова наглядової ради видавничої корпорації RNK-Ranok Віктор Круглов.

За його словами, увесь колектив збережено, а макети та файли книжок лишилися неушкодженими завдяки резервному копіюванню в хмарі. На повне відновлення знадобиться від 3 до 5 років.

Забезпечення школярів підручниками

Круглов наголосив, що першочергове завдання видавництва — доставка підручників до шкільних бібліотек із резервних складів, яка триває без зупинок. Через знищення частини накладів сім друкарень погодилися на терміновий додрук 620 тисяч підручників, щоб надолужити втрати протягом вересня.

Основною перешкодою залишаються фінансові та юридичні ризики. Згідно з договорами з Інститутом модернізації змісту освіти, військові ризики не визнаються форс-мажором.

Оптимізація видатків та зарплати

Для збалансування бюджету видавництво застосовує такі заходи:

тимчасове обмеження заробітних плат;

звернення до орендодавців щодо знижок на оренду складів;

формування секвестрованого бюджету.

Круглов зазначив, що перемовини з банками щодо кредитування наразі не дали результатів, оскільки банківські установи не приймають майбутні книжки та інтелектуальні права як заставу.

Логістика і додрук

План відновлення передбачає насамперед додрук книжок категорії А. Переліки категорій В і С роздивлятимуться окремо. Компанія планує диверсифікувати маршрути доставки та місця зберігання книжок по країні.

Взаємодія з партнерами та владою включає заходи:

звернення до авторів і ліцензіатів щодо відтермінування платежів та гонорарів;

залучення міжнародної уваги через медіа;

юридична фіксація збитків для подачі майбутніх позовів у міжнародних судах.

"Рашисти можуть знищити 8 мільйонів книжок, але їм не знищити "Ранок". Ми відбудуємося", – заявив керівник видавництва.

Нагадаємо, унаслідок російської атаки 1 серпня у Харкові пошкоджено автоматизований логістичний центр корпорації "RNK-Ранок" і дистрибуційний центр "КнигоЛенду". За попередніми оцінками, знищено близько 8 млн книжок, зокрема шкільні підручники.