Російська атака пошкодила офіс і склад видавництва BookChef у Києві (ФОТО)

Унаслідок російської атаки на Київ 16 серпня зазнали пошкоджень офіс, складські приміщення та фасад будівлі видавництва BookChef.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву пресслужби видавництва.

Наслідки обстрілу та стан приміщень

Руйнування торкнулися як адміністративної частини, так і робочих зон компанії:

пошкоджено дах, фасад будівлі та вікна інтернет-магазину;

постраждала частина складських приміщень, де зберігалися книжки;

пошкоджено маркетингові матеріали, мерч та підготовлену до виставок фотозону.

Попри завдані збитки, інтернет-магазин BookChef продовжує роботу в звичайному режимі: співробітники приймають, обробляють та відправляють замовлення клієнтів. У видавництві закликали читачів підтримати команду замовленням книжок на сайті.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки РФ руйнувань зазнав офіс видавництва "Наш Формат", розташований неподалік станції метро "Почайна" в Києві.