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Російська атака пошкодила офіс і склад видавництва BookChef у Києві (ФОТО)
Унаслідок російської атаки на Київ 16 серпня зазнали пошкоджень офіс, складські приміщення та фасад будівлі видавництва BookChef.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву пресслужби видавництва.
Наслідки обстрілу та стан приміщень
Руйнування торкнулися як адміністративної частини, так і робочих зон компанії:
- пошкоджено дах, фасад будівлі та вікна інтернет-магазину;
- постраждала частина складських приміщень, де зберігалися книжки;
- пошкоджено маркетингові матеріали, мерч та підготовлену до виставок фотозону.
Попри завдані збитки, інтернет-магазин BookChef продовжує роботу в звичайному режимі: співробітники приймають, обробляють та відправляють замовлення клієнтів. У видавництві закликали читачів підтримати команду замовленням книжок на сайті.
Нагадаємо, внаслідок нічної атаки РФ руйнувань зазнав офіс видавництва "Наш Формат", розташований неподалік станції метро "Почайна" в Києві.