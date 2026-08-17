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Російська атака пошкодила офіс і склад видавництва BookChef у Києві (ФОТО)

Пошкоджений офіс BookChef
Російська атака пошкодила офіс і склад видавництва BookChef у Києві

Унаслідок російської атаки на Київ 16 серпня зазнали пошкоджень офіс, складські приміщення та фасад будівлі видавництва BookChef.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву пресслужби видавництва.

Наслідки обстрілу та стан приміщень

Руйнування торкнулися як адміністративної частини, так і робочих зон компанії:

  • пошкоджено дах, фасад будівлі та вікна інтернет-магазину;
  • постраждала частина складських приміщень, де зберігалися книжки;
  • пошкоджено маркетингові матеріали, мерч та підготовлену до виставок фотозону.
Фото 2 — Російська атака пошкодила офіс і склад видавництва BookChef у Києві (ФОТО)
Фото 3 — Російська атака пошкодила офіс і склад видавництва BookChef у Києві (ФОТО)
Фото 4 — Російська атака пошкодила офіс і склад видавництва BookChef у Києві (ФОТО)

Попри завдані збитки, інтернет-магазин BookChef продовжує роботу в звичайному режимі: співробітники приймають, обробляють та відправляють замовлення клієнтів. У видавництві закликали читачів підтримати команду замовленням книжок на сайті.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки РФ руйнувань зазнав офіс видавництва "Наш Формат", розташований неподалік станції метро "Почайна" в Києві.

Автор:
Максим Кольц

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