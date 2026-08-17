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"Наш Формат" знову під ударом: внаслідок атаки РФ пошкоджено офіс видавництва (ФОТО)

Наш Формат
Зруйнувано офіс видавництва "Наш Формат"

У ніч на 16 серпня Київ зазнав чергової повітряної атаки з боку російських військ. Внаслідок обстрілу руйнувань зазнав офіс видавництва “Наш Формат”, розташований неподалік станції метро “Почайна”. 

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

"У кількох кабінетах вибито частини стін, пошкоджено стелю, зруйновано та зміщено меблі. На щастя, працівники не постраждали. Наразі команда видавництва оцінює наслідки атаки та масштаби пошкоджень", — зазначили в "Нашому Форматі".

У видавництві наголосили, що не планують відкривати окремий збір коштів на відбудову.

"Ми не відкриваємо окремого збору на відновлення офісу. Найкращий спосіб підтримати "Наш Формат" — це купувати наші книжки", — закликала команда.

Фото 2 — "Наш Формат" знову під ударом: внаслідок атаки РФ пошкоджено офіс видавництва (ФОТО)
Фото 3 — "Наш Формат" знову під ударом: внаслідок атаки РФ пошкоджено офіс видавництва (ФОТО)
Фото 4 — "Наш Формат" знову під ударом: внаслідок атаки РФ пошкоджено офіс видавництва (ФОТО)
Фото 5 — "Наш Формат" знову під ударом: внаслідок атаки РФ пошкоджено офіс видавництва (ФОТО)
Фото 6 — "Наш Формат" знову під ударом: внаслідок атаки РФ пошкоджено офіс видавництва (ФОТО)
Фото 7 — "Наш Формат" знову під ударом: внаслідок атаки РФ пошкоджено офіс видавництва (ФОТО)

Це вже не перший випадок, коли інфраструктура видавництва зазнає руйнувань через російські удари.

4 липня 2025 року під час чергової атаки на столицю вибухова хвиля й уламки пошкодили склад видавництва та інтернет-магазину: було зруйновано частину фасаду, вибито вікна й пошкоджено перекриття, а частина книжкового фонду постраждала від вогню та води під час гасіння пожежі.

Тоді роботу підприємства вдалося повністю відновити лише через півтора місяця.

Обстріли видавництв та типографій

У ніч на 2 липня 2026 року внаслідок чергової російської атаки на Київ було повністю зруйновано центральний склад логістичного комплексу Denka Logistics, який був одним із ключових партнерів видавництва BookChef.

Через руйнування логістичного об’єкта видавництво втратило більшу частину запасів готової продукції — близько 800 тисяч примірників книжок. Наразі видавництво працює над відновленням логістичних процесів і поверненням до стабільної роботи.

Додамо, раніше  під час масованої атаки РФ на Київ зазнала пошкоджень друкарня "Від А до Я" - одна з найбільших типографій України. У приміщення підприємства влучив дрон-камікадзе Shahed, унаслідок чого були пошкоджені стіни та вибиті вікна. Працівники друкарні не постраждали, а підприємство продовжило роботу.

Автор:
Тетяна Бесараб

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