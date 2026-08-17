"Наш Формат" снова под ударом: в результате атаки РФ поврежден офис издательства (ФОТО)

В ночь на 16 августа Киев подвергся очередной воздушной атаке со стороны российских войск. В результате обстрела разрушений потерпел офис издательства "Наш Формат", расположенный неподалеку от станции метро "Почайна".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

"В нескольких кабинетах выбиты части стен, повреждены потолки, разрушена и смещена мебель. К счастью, работники не пострадали. Сейчас команда издательства оценивает последствия атаки и масштабы повреждений", — отметили в "Нашем Формате".

В издательстве подчеркнули, что не планируют открывать отдельный сбор средств на восстановление.

"Мы не открываем отдельный сбор на восстановление офиса. Лучший способ поддержать "Наш Формат" — это покупать наши книги", — призвала команда.

Это уже не первый случай, когда инфраструктура издательства страдает из-за российских ударов.

4 июля 2025 года во время очередной атаки на столицу взрывная волна и обломки повредили состав издательства и интернет-магазина : была разрушена часть фасада, выбиты окна и повреждены перекрытия, а часть книжного фонда пострадала от огня и воды во время тушения пожара.

Тогда работу предприятия удалось полностью возобновить только через полтора месяца.

Обстрелы издательств и типографий

В ночь на 2 июля 2026 года в результате очередной российской атаки на Киев было полностью разрушен центральный состав логистического комплекса Denka Logistics, являвшийся одним из ключевых партнеров издательства BookChef.

Из-за разрушения логистического объекта издательство потеряло большую часть запасов готовой продукции - около 800 тысяч экземпляров книг. Издательство работает над восстановлением логистических процессов и возвращением к стабильной работе.

Добавим, ранее во время массированной атаки РФ на Киев получила повреждения типография "От А до Я" – одна из крупнейших типографий Украины. В помещение предприятия попал дрон-камикадзе Shahed, в результате чего были повреждены стены и выбиты окна. Работники типографии не пострадали, а предприятие продолжило работу.