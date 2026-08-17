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Российская атака повредила офис и состав издательства BookChef в Киеве (ФОТО)

Поврежденный офис BookChef
Российская атака повредила офис и состав издательства BookChef в Киеве

В результате российской атаки на Киев 16 августа получили повреждения офис, складские помещения и фасад здания издательства BookChef.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление пресс-службы издательства.

Последствия обстрела и помещений

Разрушения коснулись как административной части, так и рабочих зон компании:

  • повреждены крыша, фасад здания и окна интернет-магазина;
  • пострадала часть складских помещений, где хранились книги;
  • повреждены маркетинговые материалы, мерч и подготовленная к выставкам фотозона.
Фото 2 — Российская атака повредила офис и состав издательства BookChef в Киеве (ФОТО)
Фото 3 — Российская атака повредила офис и состав издательства BookChef в Киеве (ФОТО)
Фото 4 — Российская атака повредила офис и состав издательства BookChef в Киеве (ФОТО)

Несмотря на нанесенный ущерб, интернет-магазин BookChef продолжает работу в обычном режиме: сотрудники принимают, обрабатывают и отправляют заказы клиентов. В издательстве призвали читателей поддержать команду заказом книг на сайте.

Напомним, в результате ночной атаки РФ разрушений потерпел офис издательства "Наш Формат", расположенный неподалеку от станции метро "Почайна" в Киеве.

Автор:
Максим Кольц

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