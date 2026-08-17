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Российская атака повредила офис и состав издательства BookChef в Киеве (ФОТО)
В результате российской атаки на Киев 16 августа получили повреждения офис, складские помещения и фасад здания издательства BookChef.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление пресс-службы издательства.
Последствия обстрела и помещений
Разрушения коснулись как административной части, так и рабочих зон компании:
- повреждены крыша, фасад здания и окна интернет-магазина;
- пострадала часть складских помещений, где хранились книги;
- повреждены маркетинговые материалы, мерч и подготовленная к выставкам фотозона.
Несмотря на нанесенный ущерб, интернет-магазин BookChef продолжает работу в обычном режиме: сотрудники принимают, обрабатывают и отправляют заказы клиентов. В издательстве призвали читателей поддержать команду заказом книг на сайте.
Напомним, в результате ночной атаки РФ разрушений потерпел офис издательства "Наш Формат", расположенный неподалеку от станции метро "Почайна" в Киеве.