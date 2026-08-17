Российская атака повредила офис и состав издательства BookChef в Киеве (ФОТО)

В результате российской атаки на Киев 16 августа получили повреждения офис, складские помещения и фасад здания издательства BookChef.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление пресс-службы издательства.

Последствия обстрела и помещений

Разрушения коснулись как административной части, так и рабочих зон компании:

повреждены крыша, фасад здания и окна интернет-магазина;

пострадала часть складских помещений, где хранились книги;

повреждены маркетинговые материалы, мерч и подготовленная к выставкам фотозона.

Несмотря на нанесенный ущерб, интернет-магазин BookChef продолжает работу в обычном режиме: сотрудники принимают, обрабатывают и отправляют заказы клиентов. В издательстве призвали читателей поддержать команду заказом книг на сайте.

Напомним, в результате ночной атаки РФ разрушений потерпел офис издательства "Наш Формат", расположенный неподалеку от станции метро "Почайна" в Киеве.