Ограничение зарплат и изменение логистики: издательство "Ранок" запускает антикризисный план

Издательство "Ранок" запустило антикризисный план после пожара от российского удара, чтобы срочно перепечатать уничтоженные учебники и найти средства на восстановление. Для сохранения ресурсов команда временно ограничила заработную плату и оптимизировала расходы.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказал председатель наблюдательного совета издательской корпорации RNK-Ranok Виктор Круглов.

По его словам, весь коллектив сохранен, а макеты и файлы книг остались невредимыми благодаря резервному копированию в облаке. На полное восстановление потребуется от 3 до 5 лет.

Обеспечение школьников учебниками

Круглов подчеркнул, что первоочередная задача издательства — доставка учебников в школьные библиотеки из резервных складов, которая продолжается без остановок. Из-за уничтожения части тиражей семь типографий согласились на срочную допечатку 620 тысяч учебников, чтобы наверстать потери в течение сентября.

Основным препятствием остаются финансовые и юридические риски. Согласно договорам с Институтом модернизации содержания образования, военные риски не признаются форс-мажором.

Оптимизация расходов и зарплаты

Для сбалансирования бюджета издательство применяет следующие меры:

временное ограничение заработных плат;

обращение к арендодателям о скидках на аренду складов;

формирование секвестированного бюджета.

Круглов отметил, что переговоры с банками по кредитованию не дали результатов, поскольку банковские учреждения не принимают будущие книги и интеллектуальные права как залог.

Логистика и допечать

План восстановления предусматривает прежде всего допечатку книг категории А. Перечни категорий В и С будут рассматриваться отдельно. Компания планирует диверсифицировать маршруты доставки и хранения книг по стране.

Взаимодействие с партнерами и властью включает:

обращение к авторам и лицензиатам по отсрочке платежей и гонораров;

привлечение международного внимания через медиа;

юридическая фиксация ущерба для подачи будущих исков в международных судах.

"Рашисты могут уничтожить 8 миллионов книг, но им не уничтожить "Ранок". Мы отстроимся", – заявил руководитель издательства.

Напомним, в результате российской атаки 1 августа в Харькове повреждены автоматизированный логистический центр корпорации "RNK-Утро" и дистрибуционный центр "КнигоЛенда". По предварительным оценкам, уничтожено около 8 млн книг, в том числе школьные учебники.