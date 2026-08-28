В результате атаки РФ сгорели три склада с книгами Vivat и партнеров

В Киеве в результате российской атаки сгорел склад, где хранились книги издательства Vivat и его партнеров.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует гендиректор Vivat Юлия Орлова.

В Киеве сгорели книги Vivat и партнеров

"В этой лотерее, куда прилетит этой ночью, мы проиграли. Поэтому сегодня склад в Киеве, где хранились и книги Vivat, сгорел", – написала она.

По ее словам, Vivat заранее работал над релокацией запасов, чтобы хранить книги в разных местах. Часть тиражей удалось перевезти во Львов и распределить между книжными магазинами.

В то же время, на киевском составе оставалось много новинок и книг украинских авторов, которые издательство готовило к фестивалю "Книжная страна". Из-за потери состава участие Vivat в мероприятии пока под вопросом.

Орлова отметила, что точный размер ущерба пока устанавливается. По ее словам, в результате атаки фактически сгорели книги на трех складах – Vivat и его партнерах.

"Давайте выживать", – призвала она.

Ранее основатель книжных магазинов Readeat и сервиса "BookTicket" Дмитрий Феликсов тоже сообщил, что от российских обстрелов пострадал состав, где были книги его книжного магазина, Book.ua и ряда издателей.

Заметим, что в странском книжный рынок переживает двойной удар: на фоне снижения спроса отрасль несет прямые потери из-за российских атак. Издательства теряют составы и тиражи, вынужденные перестраивать логистику, пересматривать инвестиционные планы и сокращать издательские программы.

В начале 2026 года книжный рынок уже сталкивался со снижением спроса из-за выезда части украинцев за границу и падения покупательной способности населения. Российские обстрелы дополнительно усугубляют ситуацию, создавая новые риски для стабильности отрасли.