"Київстар" та "Укртелеком" домовилися про спільне використання телеком-інфраструктури

"Київстар" та "Укртелеком" підписали угоду про співпрацю за моделлю Open Access для спільного використання телеком-інфраструктури. Перший етап проєкту охопить три регіони України.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі "Київстару".

Суть партнерства

"Київстар" надаватиме послуги "Домашнього інтернету" через енергонезалежну GPON-мережу "Укртелекому". "Укртелеком" у свою чергу використовуватиме оптичну мережу "Київстару" для надання послуги "Оптичний Інтернет".

Кожен оператор зберігає взаємини зі своїми абонентними базами. Компанії самостійно встановлюють тарифну політику, комерційні умови, надають сервісну підтримку та проводять розрахунки.

Власник відповідної мережі відповідає за її експлуатацію й технічне обслуговування. Обмін даними між операторами обмежений технічною інформацією.

"Український ринок десятиліттями розвивався за моделлю, коли оператори та провайдери будували власні паралельні мережі. Open Access – це можливість ефективніше використовувати побудовану інфраструктуру та швидше впроваджувати сучасні цифрові сервіси... Укртелеком, маючи більше 95 тис. км оптичних мереж, готовий масштабувати цей підхід", — зазначив CEO "Укртелеком" Юрій Курмаз.

За даними провідної європейської галузевої організації FTTHCouncilEurope, модель OpenAccess передбачає надання доступу до мереж на прозорих засадах і стимулює чесну конкуренцію.

"Співпраця за моделлю OpenAccess — це важливий крок для розвитку українського телеком-ринку... Завдяки цій співпраці такі можливості стануть доступними ще більшій кількості українців", — підкреслив CEO "Київстар" Олександр Комаров.

Географія та етапи запуску

Перший етап проєкту охопить понад 1 млн жителів у трьох областях: Одеській, Вінницькій та Кіровоградській.

У разі успішного відпрацювання технічної інтеграції системи компанії розширять географію на інші регіони.

Нагадаємо, “Київстар” розглядає виділення магістральної оптоволоконної мережі в окремий бізнес. Компанія має понад 50 тисяч км оптоволокна та готується до впровадження 5G.